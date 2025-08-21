Liga 1: Se enfrentan Juan Pablo II y Cusco FC por la fecha 7

En la previa de Juan Pablo II vs Cusco FC, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 15:15 horas en el estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II. El árbitro designado será Michael Espinoza Valles.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Por la fecha 7 de la Liga 1, Juan Pablo II y Cusco FC se enfrentan mañana desde las 15:15 horas en el estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II.

Así llegan Juan Pablo II y Cusco FC

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Juan Pablo II en partidos de la Liga 1

Juan Pablo II viene de empatar ante UTC por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 empates y 2 derrotas, con 8 goles marcados y 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Cusco FC en partidos de la Liga 1

Cusco FC viene de vencer a Alianza Atlético en casa por 1 a 0. Con 4 triunfos en las últimas fechas, la visita tiene el ánimo a tope en la temporada actual. Además, registró 9 goles a favor y le han convertido en 1 ocasión.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Cusco FC se quedó con la victoria por 4 a 2.

El encargado de impartir justicia en el partido será Michael Espinoza Valles.

Fecha y rival de Juan Pablo II en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 8: vs Alianza Atlético: 13 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha y rival de Cusco FC en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 8: vs Sporting Cristal: 14 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)

Horario Juan Pablo II y Cusco FC, según país