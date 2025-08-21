Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 20 de agosto | (San Bernardo) - "¿Es que no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?"
EP 1053 • 12:19
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Liga 1: Se enfrentan Juan Pablo II y Cusco FC por la fecha 7

Se enfrentan Juan Pablo II y Cusco FC por la fecha 7
Se enfrentan Juan Pablo II y Cusco FC por la fecha 7
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Juan Pablo II vs Cusco FC, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 15:15 horas en el estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II. El árbitro designado será Michael Espinoza Valles.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Por la fecha 7 de la Liga 1, Juan Pablo II y Cusco FC se enfrentan mañana desde las 15:15 horas en el estadio Complejo Deportivo Juan Pablo II.

Así llegan Juan Pablo II y Cusco FC

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Juan Pablo II en partidos de la Liga 1

Juan Pablo II viene de empatar ante UTC por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 empates y 2 derrotas, con 8 goles marcados y 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Cusco FC en partidos de la Liga 1

Cusco FC viene de vencer a Alianza Atlético en casa por 1 a 0. Con 4 triunfos en las últimas fechas, la visita tiene el ánimo a tope en la temporada actual. Además, registró 9 goles a favor y le han convertido en 1 ocasión.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Cusco FC se quedó con la victoria por 4 a 2.

El encargado de impartir justicia en el partido será Michael Espinoza Valles.


Fecha y rival de Juan Pablo II en el próximo partido de la Liga 1
  • Fecha 8: vs Alianza Atlético: 13 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)
Fecha y rival de Cusco FC en el próximo partido de la Liga 1
  • Fecha 8: vs Sporting Cristal: 14 de septiembre - 17:15 (hora Argentina)
Horario Juan Pablo II y Cusco FC, según país
  • Argentina: 17:15 horas
  • Colombia y Perú: 15:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:15 horas

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Juan Pablo II Cusco FC Liga 1

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA