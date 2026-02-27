Últimas Noticias
Liga 1: Sport Huancayo recibirá a Sporting Cristal por la fecha 5

Te contamos la previa del duelo Sport Huancayo vs Sporting Cristal, que se enfrentarán en el estadio Huancayo el próximo sábado 28 de febrero a las 11:00 horas. Sebastián Lozano Bedoya será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 5 del campeonato peruano se jugará el próximo sábado 28 de febrero a las 11:00 horas.

Así llegan Sport Huancayo y Sporting Cristal

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Sport Huancayo en partidos del campeonato peruano

Sport Huancayo no quiere lamentar otra caída: 2 a 3 finalizó su partido frente a Los Chankas. En las 3 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 5.

Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos del campeonato peruano

Sporting Cristal sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 2 a 2 con Universitario. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 6 goles y ha recibido 5 en contra.

La visita fue siempre superior en los últimos 5 partidos que jugó ante el conjunto local en el torneo. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 30 de julio, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Sporting Cristal resultó vencedor por 5 a 0.

El árbitro designado para el encuentro es Sebastián Lozano Bedoya.


Fechas y rivales de Sport Huancayo en los próximos partidos del campeonato peruano
  • Fecha 6: vs Deportivo Moquegua: 7 de marzo - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs ADT de Tarma: 14 de marzo - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Sport Boys: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Comerciantes Unidos: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs UTC: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sporting Cristal en los próximos partidos del campeonato peruano
  • Fecha 6: vs Alianza Atlético: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Sport Boys: 15 de marzo - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Los Chankas: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Deportivo Moquegua: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Grau: Fecha y horario a confirmar
Horario Sport Huancayo y Sporting Cristal, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
  • Colombia y Perú: 11:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
  • Venezuela: 12:00 horas
