'Pirata' amenaza a Universitario: Hernán Barcos y sus números en el estadio Monumental

El último fin de semana, Hernán Barcos fue la gran figura en la victoria de FC Cajamarca, que le quitó el invicto a Melgar por la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026. El 'Pirata' anotó un triplete ante el 'Dominó' y ahora espera dar otro golpe cuando enfrente a Universitario de Deportes.

En su paso por Alianza Lima, Barcos sabe lo que es enfrentar a Universitario en el estadio Monumental y ciertamente el balance es favorable cuando jugó de visitante los clásicos del fútbol peruano.

El 17 de abril del 2022, el atacante de 41 años anotó un gol en la goleada por 4-1 de Alianza ante Universitario en un Monumental que quedó en silencio.

Posteriormente, Barcos volvió a la casa de la 'U' para un nuevo triunfo de Alianza, que el 9 de febrero del 2023 ganó con goles de Pablo Sabbag y Gabriel Costa. El mismo año, el 'Pirata' jugó en el empate 1-1 por la ida del playoffs.

En 2024 es el año que Barcos perdió por primera y única vez en el Monumental, tras la derrota de Alianza por 2-1 con la 'U', que ganó con goles de José Rivera y un autogol de Carlos Zambrano.

El año pasado, Alianza empató 0-0 ante Universitario en el último partido de Barcos con la camiseta de Alianza ante Universitario, club al cual volverá a enfrentar el próximo domingo.

