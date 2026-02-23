Copa Libertadores: 2 de Mayo visita a Sporting Cristal por la llave 3

La previa del choque de Sporting Cristal ante 2 de Mayo, a disputarse en el estadio Miguel Grau mañana desde las 19:30 horas. El árbitro será Andrés Matonte.
Tras el empate en 2 en la ida, Sp. Cristal y 2 de Mayo definen mañana su pasaje a Tercera Fase de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 19:30 horas y se jugará en el estadio Miguel Grau.
Jugaron por última vez en esta competencia el 17 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y el partido finalizó con un empate a 2.
Andrés Matonte será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Horario Sporting Cristal y 2 de Mayo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas
NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.