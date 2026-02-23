Copa Libertadores: 2 de Mayo visita a Sporting Cristal por la llave 3

La previa del choque de Sporting Cristal ante 2 de Mayo, a disputarse en el estadio Miguel Grau mañana desde las 19:30 horas. El árbitro será Andrés Matonte.

Tras el empate en 2 en la ida, Sp. Cristal y 2 de Mayo definen mañana su pasaje a Tercera Fase de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 19:30 horas y se jugará en el estadio Miguel Grau.

Jugaron por última vez en esta competencia el 17 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y el partido finalizó con un empate a 2.

Horario Sporting Cristal y 2 de Mayo, según país