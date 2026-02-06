Liga 1: Sport Huancayo visita a Grau por la fecha 2

A partir de las 15:15 horas, Grau y Sport Huancayo protagonizarán mañana su choque por la fecha 2 del campeonato peruano, en el estadio Campeones del 36.
Así llegan Grau y Sport Huancayo
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Grau en partidos del campeonato peruano
Grau sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante UTC.
Últimos resultados de Sport Huancayo en partidos del campeonato peruano
Sport Huancayo viene de perder contra Alianza Lima por 1 a 2.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 2 empates y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 26 de septiembre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y el marcador favoreció a Grau con un marcador de 3-1.
Micke Palomino Huaminí será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Fechas y rivales de Grau en los próximos partidos del campeonato peruano
- Fecha 3: vs Sport Boys: 14 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Juan Pablo II: 22 de febrero - 17:30 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Comerciantes Unidos: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs FC Cajamarca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Melgar: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sport Huancayo en los próximos partidos del campeonato peruano
- Fecha 3: vs FC Cajamarca: 15 de febrero - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Los Chankas: 22 de febrero - 15:15 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Sporting Cristal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Deportivo Moquegua: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs ADT de Tarma: Fecha y horario a confirmar
Horario Grau y Sport Huancayo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
- Colombia y Perú: 15:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
- Venezuela: 16:15 horas