¿Y Miguel Silveira? DT de Universitario habló de su posible debut frente a Sporting Cristal

El único refuerzo que aún no debuta con Universitario de manera oficial es el brasilero Miguel Silveira, quien llegó desde el fútbol de Japón. De momento, no tiene minutos en lo que del Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

Este sábado, en el Alberto Gallardo, Universitario de Deportes visita a Sporting Cristal en lo que será la cuarta fecha del Apertura. En la previa, el director técnico Javier Rabanal ofreció una conferencia de prensa y se le consultó respecto a la posibilidad que su refuerzo ya juegue con la camiseta crema.

"Está bien. Para la primera fecha no estaba y en la segunda era en la altura. Los brasileros, para debutar en la altura, es complicado", sostuvo el DT de Universitario en un primer momento.

Además, el entrenador merengue dio cuenta que hay un jugador especial que está en un mejor presente en su equipo.

"Ahora, lo que coincide es que Jairo Concha está en un momento espectacular y es la zona por la que lo visualizamos. Martín (Pérez Guedes) también ha empezado muy bien y Jairo está espectacular. En el cambio del otro día quizás era más para un jugador con más experiencia como Horacio (Calcaterra) que para él. Pero está perfectamente bien", apuntó.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Universitario en vivo por el Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el sábado 21 de febrero en el Estadio Alberto Gallardo. El recinto tiene una capacidad para 11,600 espectadores.

¿Qué canal TV transmite el Sporting Cristal vs Universitario en vivo?

El partido de Sporting Cristal contra Universitario será transmitido por la señal de L1 Max (canal 711 de Movistar) y la plataforma streaming L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.