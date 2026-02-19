Jean Ferrari reveló los verdaderos motivos por los que dejó Universitario de Deportes

Jean Ferrari explicó los verdaderos motivos que lo llevaron a dejar Universitario de Deportes. El hoy director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol dijo que su decisión respondió a un desgaste personal provocado por la presión política y las múltiples denuncias en su contra.

El exadministrador de Universitario de Deportes reveló que durante su permanencia en el club afrontó diez procesos penales y que, ante el riesgo de mayores problemas, decidió priorizar a su familia y dar un paso al costado. El directivo dijo además que algunas acusaciones provinieron de gente allegada a Gremco y de integrantes de otros clubes.

“Mi salida de Universitario de Deportes fue netamente por un tema de desgaste, y de presión que tenía en los alrededores con temas políticos muy fuertes. A esto se suma la cantidad de denuncias que tuve. Porque en esto del fútbol muchos no entienden cuando se dice que no hay que mezclar fútbol con política", declaró.

“Tuve 10 denuncias penales, yo estuve expuesto a que cualquiera de estos sinvergüenzas que están detrás, podían también activar ciertos temas y terminar perjudicándome. Y obviamente, primero está mi familia. Por eso yo conversé con ellos y me decía: ya está, ya peleaste todo lo que pudiste en la ‘U’ y ya es hora de dar un paso al costado”, declaró en el programa 'Doble Punta'.

Jean Ferrari contó que la mayoría de denuncias llegaron a través de gente cercana a Gremco, que es el "enemigo directo de Universitario de Deportes". Otras denuncias llegaron a través de gente de otros equipos que también asentaron "denuncias inventadas”, apuntó.

Se llegada a la Federación Peruana de Fútbol se debió a la insistencia de Agustín Lozano. “Cuando salimos campeones en el 2024, desde mitad de ese año, Agustín Lozano me empieza a llamar. Porque estaba necesitando a alguien en un puesto tan sensible y complejo”, contó.