¡En caliente! El fuerte reclamo de Luis Urruti tras el gol anulado por el VAR a Sport Boys [VIDEO]

La polémica se instaló en el tramo final del encuentro entre ADT y Sport Boys, luego de la anulación del gol que significaba el empate para el conjunto rosado.

La acción fue revisada por el VAR y finalmente invalidada por posición adelantada, generando reclamos por parte de los jugadores visitantes. El más indignado fue Luis Urruti, quien no pudo ocultar su molestia.

La jugada ocurrió a los 82 minutos, cuando Luciano Nequecaur conectó un potente cabezazo dentro del área y logró vencer la resistencia del portero Valencia.

En primera instancia, el tanto fue celebrado por los futbolistas de Sport Boys, que ya saboreaban el empate en un partido muy disputado.

⚽🔴 RESUMEN DEL TRIUNFO DE ADT



El equipo de Trobbiani venció 1-0 a Sport Boys con gol de Arakaki en el primer tiempo



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzBb9k#L1MAX #Liga1 #TorneoApertura2026 pic.twitter.com/wOUqENiECK — L1MAX (@L1MAX_) February 7, 2026

Sin embargo, tras la revisión del VAR, el árbitro determinó que el delantero se encontraba en fuera de juego al momento del centro, por lo que decidió anular el gol.

La decisión provocó la inmediata reacción de los jugadores rosados, que consideraban válida la jugada.

Uno de los que más mostró su incomodidad fue Luis Urruti. El jugador buscó las cámaras de la transmisión y estás lo captaron reclamando con evidente molestia, y aunque no se registró el audio, en la lectura de labios se apreciaba la frase: “vergüenza, ¿hasta cuándo?”, en clara referencia a la determinación del VAR y el árbitro.



Pese a las protestas, el marcador no volvió a moverse y ADT terminó quedándose con el triunfo por 1-0. La jugada quedó como una de las acciones más discutidas del partido y volvió a poner el foco en el uso del VAR dentro del campeonato. Sport Boys presentaría un reclamo en las próximas horas.