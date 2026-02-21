Los Chankas vs Sport Huancayo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 4 del Torneo Apertura?

EN VIVO HOY | Los Chankas recibirán a Sport Huancayo por la fecha 4 del Torneo Apertura EN DIRECTO, luego de empatar ante Comerciantes Unidos. Los de Huancayo llegan de ganar a FC Cajamarca.
El partido entre Los Chankas vs Sport Huancayo se disputará este domingo de febrero en el Estadio Unión Tarma a partir de la 11:00 a.m. por la fecha 4 del Torneo Apertura. Sigue EN VIVO por TV a través de L1 Max y también podrás escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.
Los Chankas vs Sport Huancayo: ¿Cómo llegan a la fecha 4 del Torneo Apertura 2026?
Los Chankas empataron 1-1 ante Comerciantes Unidos y se ubican en el puesto 5 de la tabla de posiciones con 5 puntos. Sport Huancayo llega al partido con un triunfo ante por 2-0 ante FC Cajamarca y en el puesto 8 de la tabla con 5 puntos.
¿Cuándo y dónde juegan Los Chankas vs Sport Huancayo en vivo por el Torneo Apertura 2026?
El partido entre Los Chankas vs Sport Huancayo está programado para el domingo 22 de febrero en el Estadio Los Chankas. El recinto tiene una capacidad para 10 000 espectadores.
¿A qué hora juegan Los Chankas vs Sport Huancayo en vivo por el Torneo Apertura 2026?
- En Perú, el partido Los Chankas vs Sport Huancayo comienza a la 1:15 a.m.
- En Colombia, el partido Los Chankas vs Sport Huancayo comienza a la 1:15 a.m.
- En Ecuador, el partido Los Chankas vs Sport Huancayo comienza a la 1:15 a.m.
- En Venezuela, el partido Los Chankas vs Sport Huancayo comienza a las 2:15 p.m.
- En Bolivia, el partido Los Chankas vs Sport Huancayo comienza a las 1:15 p.m.
- En Chile, el partido Los Chankas vs Sport Huancayo comienza a las 2:15 p.m.
- En Paraguay, el partido Chankas vs Sport Huancayo comienza a las 2:15 p.m.
- En Uruguay, el partido Chankas vs Sport Huancayo comienza a las 2:15 p.m.
- En Argentina, el partido Chankas vs Sport Huancayo comienza a las 2:15 p.m.
- En Brasil, el partido Chankas vs Sport Huancayo comienza a las 2:15 p.m.
¿Qué canal TV transmite el Los Chankas vs Sport Huancayo en vivo?
El partido de Los Chankas vs Sport Huancayo será transmitido por la señal de L1 Max (canal 711 de Movistar) y la plataforma streaming L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.
Los Chankas vs Sport Huancayo: Alineaciones posibles
Los Chankas: Camacho; H. González, Palomino, Ayarza, Quiroz, F. Torres, Takeuchi, D. González, Quintana, Pimienta, Pósito.
DT: W. Paolella.
Sport Huancayo: Zamudio; Falconi, Gaona, Valoyes, Ángeles; Salcedo, Villar, Sanguinetti, Luján; Canela, Mena
DT: R. Mosquera
Los Chankas vs Sport Huancayo: Últimos resultados
Los Chankas
Comerciantes Unidos 1-1 Los Chankas
Los Chankas 1-0 Alianza Atlético
Sport Boys 1-1 Los Chankas
Sport Huancayo
Sport Huancayo 2-0 FC Cajamarca
Atlético Grau 0-0 Sport Huancayo
Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima