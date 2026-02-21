Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Anotó de penal: Alex Valera y su curioso festejo tras colocar el 2-0 de Universitario ante Cristal

Universitario y Alex Valera celebran ante Sporting Cristal.
Universitario y Alex Valera celebran ante Sporting Cristal. | Fuente: L1 Max
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alex Valera apareció para aumentar el marcador para Universitario en el duelo ante Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo.

Universitario de Deportes anotó dos goles en el primer tiempo del duelo ante Sporting Cristal, correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026. José Carabalí y José Valera anotaron los tantos cremas en el estadio Alberto Gallardo.

Valera cambió un penal que señaló Edwin Ordóñez por un gol desde los doce pasos. A los 30 minutos, se paró al frente de la pelota y con una gran jerarquía, anotó con un remate de zurda lejos del alcance del arquero Diego Enríquez. Su festejo fue particular estirando sus brazos en medio de los silencio de los hinchas celestes.

El también delantero de la Selección Peruana sumó cuatro anotaciones en el Apertura y ratifica que es el hombre gol de la 'U' con miras al tetracampeonato.

Universitario llegó a este partido con siete puntos tras los triunfos ante ADT y Cienciano y el empate ante Cusco FC.

Así fue el gol de Alex Valera en el Universitario vs Cristal
Así fue el gol de Alex Valera en el Universitario vs Cristal. | Fuente: L1 Max

Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes: alineaciones confirmadas

Sporting Cristal: Enriquez; J. Gonzales, Araujo, Lutiger, Da Silva; Távara, Cazonatti, Yotún, S. Gonzáles; Castro, Vizeu. DT: P. Autuori

Universitario de Deportes: Romero; Riveros, Fara, Inga; Carabalí, Castillo, Pérez, Concha, Polo; Alzugaray, Valera. DT: F. Rabanal

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Universitario de Deportes Alex Valera Videos más Vistos Videos Video Sporting Cristal Liga1

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA