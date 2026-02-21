Anotó de penal: Alex Valera y su curioso festejo tras colocar el 2-0 de Universitario ante Cristal

Universitario de Deportes anotó dos goles en el primer tiempo del duelo ante Sporting Cristal, correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026. José Carabalí y José Valera anotaron los tantos cremas en el estadio Alberto Gallardo.

Valera cambió un penal que señaló Edwin Ordóñez por un gol desde los doce pasos. A los 30 minutos, se paró al frente de la pelota y con una gran jerarquía, anotó con un remate de zurda lejos del alcance del arquero Diego Enríquez. Su festejo fue particular estirando sus brazos en medio de los silencio de los hinchas celestes.

El también delantero de la Selección Peruana sumó cuatro anotaciones en el Apertura y ratifica que es el hombre gol de la 'U' con miras al tetracampeonato.

Universitario llegó a este partido con siete puntos tras los triunfos ante ADT y Cienciano y el empate ante Cusco FC.

Así fue el gol de Alex Valera en el Universitario vs Cristal. | Fuente: L1 Max

Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes: alineaciones confirmadas

Sporting Cristal: Enriquez; J. Gonzales, Araujo, Lutiger, Da Silva; Távara, Cazonatti, Yotún, S. Gonzáles; Castro, Vizeu. DT: P. Autuori

Universitario de Deportes: Romero; Riveros, Fara, Inga; Carabalí, Castillo, Pérez, Concha, Polo; Alzugaray, Valera. DT: F. Rabanal