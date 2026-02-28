Melgar se refuerza: Paraguayo Juan Escobar es el nuevo fichaje del rojinegro

Melgar anunció oficialmente la incorporación del defensor paraguayo Juan Escobar como nuevo refuerzo para lo que resta de la temporada 2026. A través de sus redes sociales, el cuadro arequipeño le dio la bienvenida al defensa de 30 años, destacando su experiencia internacional y su recorrido por distintos clubes del continente.



“Bienvenido al Dominó, Juan. Defensor paraguayo, proveniente de Godoy Cruz de la Primera División de Argentina”, publicó el rojinegro, resaltando además que el jugador llega para aportar firmeza defensiva, orden y solidez en la marca.



Juan Marcelo Escobar jugó durante el primer semestre en el CD Castellón de la Segunda División de España. Posteriormente, fichó por Godoy Cruz, club argentino. el defensa fue convocado a la selección mayor el 21 de junio de 2017, para un amistoso contra México.

Juan Escobar se convirtió en el sexto extranjero del plantel de Melgar, que ya cuenta con los mexicanos Jesús Alcántar y Javier Salas, los argentinos Pablo Erustes y Lautaro Guzmán, y el uruguayo Nicolás Quagliata, consolidando así un plantel con importante presencia internacional para afrontar los retos de la temporada.

Melgar viene de caer por 2-1 ante Los Chankas quienes con el triunfo se convirtieron en los nuevos líderes del Torneo Apertura 2026. Los dirigidos por Juan Reynoso se enfrentarán a Cienciano en el cusco por primera ronda de la Sudamericana. El partido se jugará el jueves 5 de marzo.