Los Chankas se pronunció por jugador que no pudo volver al campo por falta de camiseta

El club Los Chankas emitió un comunicado oficial tras el incidente que impidió que uno de sus jugadores regresara al campo de juego por falta de camiseta de reemplazo.

La institución detalló que la utilización de la indumentaria amarilla respondió a una solicitud excepcional de la Liga1 y explicó lo que generó la contingencia durante el encuentro.

A los 30 minutos en una jugada, Jhonny Vidales rompió la camiseta David González y tuvo que salir del campo. El equipo se quedó once minutos con diez hombres y finalmente González no pudo volver al campo debido a que el equipo no contaba con la indumentaria de repuesto. El entrenador Walter Paolella se vio obligado a hacer una variante.

En el documento publicado en sus redes sociales Los Chankas aclararon que la camiseta oficial es la guinda y la alterna es la azul; por lo tanto, la indumentaria amarilla no forma parte del stock habitual del club y debió ser producida específicamente para el encuentro ante Melgar.

"Una vez recibida la solicitud, el club realizó de inmediato el pedido correspondiente a nuestro proveedor oficial, New Athletic. La entrega de la nueva indumentaria se efectuó recién la noche previa al partido, por lo que fue necesario trasladarla de emergencia vía aérea a la ciudad de Arequipa", dice el comunicado.

Los Chankas señaló que proveedor entregó únicamente un juego de camisetas, motivo por el cual no se contó con el stock completo de reemplazo durante el desarrollo del encuentro.

"En ese sentido, la contingencia presentada no responde a una falta de previsión del club, sino a un incumplimiento en la provisión del material", indicó el club.

"El club ha iniciado las evaluaciones contractuales y las coordinaciones correspondientes con el proveedor a fin de determinar responsabilidades y adoptar las medidas necesarias para que una situación similar no vuelva a repetirse", puntualizó el club.