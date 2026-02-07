Sporting Cristal vs Melgar en vivo: ¿a qué hora juegan y dónde ver fecha 2 del Torneo Apertura 2026?

Sporting Cristal y FBC Melgar se verán las caras este fin de semana por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026. El cuadro rimense dirigido por Paulo Autuori es ligero favorito e irá por la victoria con una oncena ofensivo.
El partido en el estadio Alberto Gallardo será dirigido por el árbitro Bruno Pérez.
Sporting Cristal vs Melgar: Altas y bajas para la fecha 2 del Torneo Apertura 2026
Sporting Cristal sufre bajas las lesiones y las más importantes son Christofer Gonzáles y Luis Abram.
¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Melgar en vivo por el Torneo Apertura 2026?
El partido está programado para el domingo 8 de febrero en el Estadio Alberto Gallardo en Lima. El recinto tiene una capacidad para 11.600 espectadores.
¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Melgar en vivo por el Torneo Apertura 2026?
- En Perú, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a la 11:00 a.m.
- En Colombia, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a la 11:00 a.m.
- En Ecuador, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a la 11:00 a.m.
- En Bolivia, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a las 12:00 a.m.
- En Venezuela, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a las 12:00 a.m.
- En Brasil, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a las 1:00 a.m.
- En Argentina, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a las 1:00 a.m.
- En Chile, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a las 1:00 a.m.
- En Uruguay, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a las 1:00 a.m.
- En Paraguay, el partido Sporting Cristal vs Melgar comienza a las 1:00 a.m.
¿Dónde ver el Sporting Cristal vs Melgar en vivo por TV?
El partido de Sporting Cristal frente a Melgar será transmitido por la señal de L1 Max, canales 14 y 714 HD de Movistar, y la plataforma streaming L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.
Sporting Cristal vs Melgar: Alineaciones posibles
Cristal: Diego Enriquez; Juan Gonzales, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano; Ian Wisdom, Martín Tavara, Yoshimar Yotun; Gabriel Barboza, Felipe Vizeu, Santiago Gonzales.
Melgar: Jorge Cabezudo; Matías Lazo, Jesus Alcantar, Alec Deneumostier, Matías Zegarra; Cristian Bordacahar, Horacio Orzán, Walter Tandazo, Pablo Erustes; Jhonny Vidales, Bernardo Cuesta
Sporting Cristal vs Melgar: Últimos resultados
Sporting Cristal
Deportivo Garcilaso 1-1 Sporting Cristal
Sporting Cristal 3-1 Universidad Católica de Ecuador
Melgar
Melgar 2-0 Cienciano