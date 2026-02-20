Sport Boys advierte antes de enfrentar a Alianza Lima: "Estaremos en actitud vigilante con el árbitro"

A pocas horas de enfrentar a Alianza Lima, Sport Boys expresó su preocupación por la designación de Jordi Espinoza como el juez del compromiso y anunció que asumirá una "actitud vigilante" respecto a su desempeño.

En un comunicado, Sport Boys recordó antecedentes con el árbitro, en los que se vieron afectados con decisiones que perjudicaron al equipo.

"Ante la designación del Sr. Jordi Espinoza por parte de la Comisión Nacional de Árbitros (Conar), como juez principal para nuestro encuentro de este viernes 20 de febrero por la fecha 4 de la Liga1 Te Apuesto, estaremos en actitud vigilante de su accionar como árbitro del compromiso", indicó el club.

Estos son los convocados para enfrentar a Alianza Lima en la Fecha 4 de la Liga 1 2026. 🏟️



🎟️ Consigue tus entradas virtuales, Tribuna Rosada VIP y banderolas en https://t.co/99Wl09tH57#VamosBoysTodaLaVida pic.twitter.com/AfvaQR6Wv5 — Club Sport Boys Association (@sportboys) February 20, 2026

"Recordemos que el Sr. Espinoza, en la temporada 2024, tuvo dos desafortunados arbitrajes que perjudicaron a nuestro primer equipo. Uno de ellos como juez principal, ante Deportivo Garcilaso, y otro como juez a cargo del VAR ante Cusco FC. En el primer encuentro en mención, no cobró un penal y, en el otro, no comunicó una clara agresión contra uno de nuestros deportistas", añadió.

El club anunció que con esta posición quiere dejar en claro que no busca ser favorecido con decisiones arbitrales ni ejercer presión de forma negativa sobre los jueces; lo único que busca es justicia dentro del campo de juego. "Seguimos trabajando con lealtad, confianza y compromiso para escribir la nueva historia del Club Sport Boys".

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. Sport Boys en vivo por el Torneo Apertura 2026?



El partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys se disputará este viernes 20 de febrero, a las 8 p.m. hora peruana en el Estadio de Matute. El recinto tiene capacidad para 33 938 espectadores.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs. Sport Boys en vivo por TV y streaming?

El partido entre Alianza Lima vs Sport Boys se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.