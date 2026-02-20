Liga 1: Melgar visita a FC Cajamarca por la fecha 4

La previa del choque de FC Cajamarca ante Melgar, a disputarse en el estadio Héroes de San Ramón el sábado 21 de febrero desde las 13:00 horas. El árbitro será Sebastián Lozano Bedoya.

FC Cajamarca recibirá a Melgar, en el marco de la fecha 4 del campeonato peruano, el próximo sábado 21 de febrero a partir de las 13:00 horas, en el estadio Héroes de San Ramón.

Así llegan FC Cajamarca y Melgar

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de FC Cajamarca en partidos del campeonato peruano

FC Cajamarca sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Sport Huancayo.

Últimos resultados de Melgar en partidos del campeonato peruano

Melgar viene de derrotar a Deportivo Moquegua con un marcador 4 a 0. ​La visita ha dejado buenas sensaciones en los últimos 2 juegos, tras ganar cada uno de ellos. Además, ha anotado 8 goles y ha recibido 1 en su portería.

Sebastián Lozano Bedoya será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario FC Cajamarca y Melgar, según país