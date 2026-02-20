Ica: tránsito restringido en el kilómetro 442 de la Panamericana Sur por caída de huaico

Hasta cinco horas llevan varadas decenas de personas, a la altura del kilómetro 442 de la Panamericana Sur, a la altura del peaje de la provincia de Nasca, en la región Ica.

El tránsito está bloqueado por lodo, piedras y palos que hay en la carretera, informaron a RPP los pasajeros afectados.

Solo están pasando de forma lenta los vehículos en el sentido sur-norte, es decir, los que vienen de Arequipa, Tacna, Puno, Cusco con dirección a Lima.

Al lugar han llegado efectivos de la Policía de Carreteras, quienes trabajan para ordenar el pase de los vehículos con seguridad.

Preocupante situación

Recordemos que el jueves, 19 de febrero, dos huaicos cayeron en esta zona de la Panamericana Sur, impidiendo el tránsito de los vehículos, que aún continúan esperando para continuar con su viaje.

El día de ayer, además, efectivos de la Policía de Carreteras rescataron a 33 pasajeros de un bus de la empresa Oltursa, que se volcó a causa de un huaico en el kilómetro 366 de la Panamericana Sur, en el distrito de Santa Cruz, provincia de Palpa, región Ica.

Panorama sobre buses desde Lima

A consecuencia de los bloqueos, en los terminales de transporte interprovincial ubicados en la avenida 28 de Julio, en el distrito limeño de La Victoria, solo se confirmó la salida de buses a Cañete e Ica.

Los encargados precisaron a RPP que no cuentan con una hora establecida para las salidas de buses con destino a Puno, Arequipa y Tacna.

Las empresas de transporte reportaron que las condiciones de la carretera provocaron la volcadura de al menos tres unidades que intentaron atravesar el tramo afectado por el deslizamiento de lodo.

Ante este panorama, las agencias mantienen la comercialización de boletos hacia el sur del país, pero advirtieron a los usuarios sobre la falta de horarios fijos debido a los factores climáticos.