"Nada de lo que ya hice antes": Gisela Valcárcel pone algunas condiciones para volver a casarse

Aunque admite que no le ha ido muy bien en el amor, Gisela Valcárcel no descarta volver a casarse. Sin embargo, la presentadora dejó claro que pondría ciertas condiciones, pues no quiere repetir lo que hizo en sus compromisos anteriores.

"Seguramente, si me caso con alguien, va a ser en un lugar muy nuestro, con nuestras familias. Seguramente será en algún lugar en el que prenderemos alguna fogata y vamos a poner buena música, pero no he pensado en la ropa. Quizá algo blanco, pero nada de lo que ya hice antes", señaló.

En lo que 'La Señito' sí se muestra firme es en que no volverá a casarse de blanco: "Sería una huachafada la mía. ¿A esta altura casarme de blanco? No, no, no, por favor no", dijo a Trome.

¿Cuántas veces se ha casado Gisela Valcárcel?

Gisela Valcárcel se ha casado en dos ocasiones. Su primer matrimonio fue en 1995 con el exfutbolista Roberto Martínez, una ceremonia que fue bautizada como la 'Boda del Año' y que se transmitió en vivo a nivel nacional. Tras su divorcio, volvió al altar en 2006 con el fallecido gerente de televisión Javier Carmona; sin embargo, la relación culminó poco tiempo después.

Aunque tuvo otras relaciones, como las que mantuvo con Carlos Vidal y Bruno Cavassa, estas nunca llegaron a formalizarse en matrimonio.

Gisela Valcárcel asegura que no guarda rencor a Magaly Medina

Gisela también se refirió nuevamente a su conocida rivalidad televisiva con Magaly Medina, aunque ahora parece apostar por la calma, pues aseguró que no le guarda rencor y explicó que ambas tienen estilos distintos.

"Ella es única y yo soy única. Imagina si uno va por la vida guardando rencor a todas las personas que hablan de ti, ya sea con sentido o sin sentido, bien o mal. Las personas no podrían sobrevivir, no sé, a su vecina, porque todos en algún momento hemos hablado mal de otra persona. Entonces imagínate", concluyó.