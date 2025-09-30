Liga 1: Sport Huancayo se enfrenta ante la visita Alianza Universidad por la fecha 12

Sport Huancayo y Alianza Universidad se enfrentan en el estadio Huancayo, con el arbitraje de Daniel Ureta Pereda. El duelo se juega desde las 13:00 horas.

Desde las 13:00 horas, Sport Huancayo y Alianza Universidad se enfrentan hoy por la fecha 12 de la Liga 1, en el estadio Huancayo.

Así llegan Sport Huancayo y Alianza Universidad

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Sport Huancayo en partidos de la Liga 1

Sport Huancayo busca levantarse de su derrota ante Grau en el Campeones del 36. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 8 goles marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de Alianza Universidad en partidos de la Liga 1

Alianza Universidad cayó 2 a 3 ante Sport Boys. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias y perdió en 2 oportunidades. Con 6 goles a favor, ha recibido 10 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 12 de mayo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Sport Huancayo lo ganó por 0 a 1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Daniel Ureta Pereda.

Fechas y rivales de Sport Huancayo en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 13: vs Sport Boys: 4 de octubre - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Alianza Lima: 20 de octubre - 15:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Alianza Universidad en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 13: vs Alianza Lima: 5 de octubre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Melgar: 14 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

