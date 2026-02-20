Últimas Noticias
Abogado de José María Balcázar afirma que peritaje descarta perjuicio económico en Colegio de Abogados de Lambayeque

José María Balcázar fue citado a juicio oral el próximo 16 de junio.
José María Balcázar fue citado a juicio oral el próximo 16 de junio. | Fuente: Presidencia Perú | Fotógrafo: Julio Pinan
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El presidente José María Balcázar, es investigado por presunta apropiación de fondos del Colegio de Abogados de Lambayeque durante su gestión como decano en 2019.

Judiciales
00:00 · 02:21

El abogado Víctor Pariona, defensa legal del presidente de la república, José Balcázar, aseguró que un peritaje ha determinado que no existió perjuicio económico en el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), en el marco de la investigación por presunta apropiación ilícita cuando su patrocinado se desempeñó como decano de dicha orden profesional.

El letrado se pronunció luego de conocerse que el mandatario fue citado a declarar el próximo 16 de junio, en diligencia programada dentro del proceso que se le sigue por hechos ocurridos en 2019.

"En el expediente existe un informe, un peritaje, que determina que el Colegio de Abogados de Lambayeque no sufrió ninguna clase de perjuicio económico", sostuvo el letrado en referencia a la investigación contra el ahora jefe de Estado por presuntamente haberse apropiado de fondos de la mencionada entidad. 
 
Asimismo, precisó que aún no se ha reunido con el presidente para abordar esta citación; sin embargo, afirmó que Balcázar siempre ha asistido a las audiencias a las que fue convocado en otros casos y que, en esta oportunidad, no será la excepción.

De acuerdo con la citación, el mandatario deberá presentarse de manera virtual o presencial, bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz en caso de inasistencia injustificada.

Por su parte, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque informó que la notificación fue realizada válidamente a José Balcázar dentro del trámite regular del proceso y que no guarda relación temporal con su reciente designación como presidente de la República. 

Señaló, además, que estas acusaciones se realizan con autonomía funcional del órgano jurisdiccional.

José María Balcázar Lambayeque ICAL

