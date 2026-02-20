José María Balcázar dice que en su agenda no tiene pendiente otorgar indultos a personas "procesadas o condenadas"

La Presidencia de la República emitió un comunicado en el que informa que “no se encuentra pendiente ni programado” conceder indultos o gracias "a favor de personas procesadas o condenadas".

En ese sentido, el presidente José María Balcázar señaló que esta aclaración responde a la necesidad de “evitar interpretaciones tergiversadas” sobre su mandato constitucional, el cual asumió ante el Congreso de la República.

Asimismo, afirmó que su gestión estará exclusivamente orientada a garantizar “la seguridad nacional, la realización de elecciones libres, limpias y transparentes”, así como mantener la “estabilidad económica del país”.

Cabe señalar que el último miércoles, en declaraciones a los medios tras salir del auditorio del edificio José Faustino Sánchez Carrión donde juró como presidente de la República, José María Balcázar descartó que un posible indulto al exmandatario, Pedro Castillo, forme parte de la agenda del gobierno transitorio que encabezará hasta el próximo 28 de julio.

"No está en agenda lo de los indultos, por favor", manifestó en esa oportunidad.

"No está ningún tipo de indulto por el momento. Estamos trabajando y lo que yo sé [es] que el presidente tiene un proceso penal; que siga su curso correspondiente y nosotros estaremos atentos para que precisamente se cumplan los plazos", añadió.

🔴 #Comunicado | La Presidencia de la República del Perú informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/VTLwEqyuRh — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 21, 2026

Pedro Castillo solicitó formalmente ser indultado

Pedro Castillo presentó el jueves, a través de su abogado Walter Ayala, la solicitud de indulto presidencial ante el despacho del nuevo jefe de Estado, quien recientemente asumió el cargo tras la censura de José Jerí.

En su carta, el exmandatario -sentenciado por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022- afirmó ser víctima de una “persecución política” y cuestionó el delito que se le imputó en la condena, señalando que nunca “se materializó un golpe exitoso”.

“Soy víctima de un proceso judicial que, a mi criterio y el de vastos sectores de la población, constituye una persecución política. […] Mi intención nunca fue atentar contra el pueblo, sino, en un contexto de asfixia política, convocar a una reflexión nacional”, se lee en la carta.

Castillo Terrones refirió que, en el pasado, el actual mandatario se habría mostrado de acuerdo con su liberación y que dicha posición generó una “confianza legítima” para una eventual liberación.

“Cumplir su palabra de indultarme no solo sería un acto de justicia conmigo, sino un gesto poderoso que reivindicaría la confianza en la clase política. Los peruanos están cansados de promesas incumplidas. Usted tiene la oportunidad histórica de demostrar que, a diferencia de otros, cumple los acuerdos”, enfatizó.

El expresidente, quien cumple 11 años, cinco meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión, cerró su misiva invocando a José María Balcázar a actuar bajo el “principio de humanidad” para conceder el perdón presidencial.

Cabe señalar que al no contar con una sentencia firme ratificada en segunda instancia, Pedro Castillo no calificaría técnicamente para un indulto convencional en este momento.