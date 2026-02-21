PNP confirmó muerte de agente que fue arrastrado por las aguas del río Rímac cuando ingresó a rescatar a un perrito

La Policía Nacional notificó el lamentablemente fallecimiento del suboficial Patrick Ospina, quien desapareció el pasado viernes, 20 de febrero, tras ser arrastrado por las aguas del río Rímac, al que ingresó para salvar a un perrito atrapado en un islote.
En un comunicado, la institución expresó “su más hondo pesar” por el fallecimiento del agente, que también era miembro del Cuerpo de Bomberos.
“La Policía Nacional del Perú expresa su más hondo pesar por el fallecimiento del suboficial Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, quien perdió la vida en el cumplimiento del deber, al ser arrastrado por la corriente del río Rímac mientras rescataba a una mascota atrapada”, refirió la PNP.
“Su valentía, entrega y vocación de servicio honran el uniforme que vistió con orgullo. La institución acompaña en el dolor a su familia, amigos y compañeros de armas”, concluyó.
Por su lado, el Ministerio del Interior (Mininter) expresó “sus sentidas condolencias” por el fallecimiento del agente policial y bombero, “quien perdió la vida cuando intentaba rescatar a una mascota en medio del río Rímac”.
“Su valor y vocación de servicio jamás serán olvidados. ¡Honor y gloria!”, remarcó la institución en un pronunciamiento.
Policía fue arrastrado por las aguas del río Rímac tras ingresar a rescatar a perrito
Como se recuerda, el viernes por la mañana, el agente PNP Patrick Hiroshi Ospina Orihuela fue arrastrado por las aguas del río Rímac, tras ingresar a rescatar a un perrito que fue divisado atrapado en un islote del ‘Hablador’, a la altura del puente Rayito del Sol, en el Cercado de Lima.
En videos del hecho, a los que RPP tuvo acceso, se ve al policía llegar hasta el islote donde se encontraba el can y soltar la línea de vida, para poder atraparlo. Sin embargo, el animal -atemorizado- se aleja y cae a las aguas del río.
El agente intenta alcanzarlo, pero termina siendo arrastrado por las aguas. A los pocos segundos, tanto el efectivo como el perro son perdidos de vista.