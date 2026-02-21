La advertencia de Mauro Cantoro: "Si le pasa algo a Alex Valera, vamos a tener problemas"

Mauro Cantoro encendió la alarma en Universitario de Deportes. El exdelantero y referente del club fue claro al señalar que más allá de los buenos resultados en la Liga 1, el equipo podría sufrir en la Copa Libertadores, si no encuentra alternativas en ataque.

"Va a ser un problema cuando Universitario de Deportes juegue en Copa Libertadores y realmente necesite delanteros que tengan que resolver cosas durante un partido de ese nivel", dijo Mauro Cantoro.

El excrema afirmó que Sekou Gassama tendría que demostrar nivel para ser una opción de Universitario de Deportes y cuestionó a José Rivera afirmando no saber si el jugador tendría la capacidad para ser el protagonista en partidos difíciles si llega a faltar Alex Valera.

📅🏆 ¡El sorteo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores será el jueves 19 de marzo!#GloriaEterna pic.twitter.com/15R9miTC0P — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 20, 2026

"Si Gassama no levanta, con el ‘Tunche’ no sé si alcance; y si le pasa algo a Valera, a ese nivel sí vamos a tener un problema", declaró el referente crema.

El argentino remarcó que el torneo local, en muchas ocasiones, disimula errores o falencias que en el plano internacional quedan expuestas. Para él, la falta de variantes en ofensiva podría convertirse en un problema serio cuando el equipo necesite disputar Liga1 y Copa Libertadores.



Finalmente, el mensaje fue directo para el técnico Javier Rabanal que, para Mauro Cantoro, deberá potenciar sus variantes ofensivas para avanzar en la Copa Libertadores. Para el exjugador de Universitario de Deportes, cualquier debilidad o ventaja al rival puede costar caro.