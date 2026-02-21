"Este puede ser mi último concierto": El día en que Willie Colón se despidió sobre el escenario

Willie Colón, ícono indicutible de la salsa, falleció este sábado, 21 de febrero, en Nueva York a los 75 años. En los últimos días había sido hospitalizado en esa ciudad, aparentemente por un problema respiratorio, aunque todavía no hay detalles oficiales sobre la causa exacta de su muerte.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre", señaló su familia.

Willie Colón: "Este puede ser mi último concierto"

Willie Colón ofreció uno de sus últimos conciertos el 9 de agosto de 2025 en el Coca-Cola Music Hall de San Juan, en Puerto Rico, durante el espectáculo Idilio Sinfónico. En esa ocasión se presentó acompañado por la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, interpretando versiones sinfónicas de sus éxitos ante un recinto lleno.

Durante ese show se tomó un momento para dirigirse al público y dar un mensaje que muchos consideraron premonitorio.



"Este puede ser mi último concierto. No hay tiempo, porque me voy a morir. No sé si me voy a morir antes y luego ustedes morirán, pero hay muchas razones, y yo quiero tomar esta oportunidad para darles las gracias. Ustedes me hicieron una estrella y, por eso, yo estoy agradecido y orgulloso; estoy muy dichoso. Gracias", expresó.

El día que Willie Colón sufrió un percance de salud en pleno show en Cali

Otra de sus presentaciones recordadas ocurrió el 27 de diciembre de 2023 en la Feria de Cali, cuando sufrió un percance de salud y tuvo que retirarse momentáneamente del escenario.

"Este puede ser mi último concierto y yo quiero tomar esta oportunidad para darles las gracias a todos ustedes. Algunos me acompañaron desde los lugares de mala muerte en el barrio hasta los clubes en Broadway y las fiestas en sus pueblos", dijo tras regresar al escenario.

Días después, ante las noticias sobre aquel percance, se vio en la necesidad de explicar lo ocurrido a través de un video.

"Para los que están preguntando qué fue lo que pasó, estoy bien, hacía mucho calor, este viaje a Cali fue muy complicado por las conexiones y cosas que tuvimos que hacer para llegar. Incluso, cuando llegamos a Cali tuvimos problemas con migración. No pude descansar lo suficiente, empecé bien y de repente me quedé sin gasolina, tuve que bajarme... el calor tampoco ayudó, gracias a Dios pude recuperar lo suficiente para cerrar mi tanda. Para el que dijo que estoy demasiado viejo, si mis médicos determinan que ese es mi caso, entonces el 27 de diciembre del 2023 habrá sido el último concierto de Willie Colón", declaró.

En 2021, "el maestro Colón", como lo llamaban sus seguidores, sufrió un accidente de tránsito grave que lo llevó a un hospital

Willie Colón en el ‘Súper Concierto’ de la Feria de Cali 2023, realizado en el Estadio Pascual Guerrero. Según medios periodísticos, Colón sufrió una descompensación que lo hizo abandonar el escenario por unos minutos, luego retornó a cantar. pic.twitter.com/y28kt5jJpE — Juana Peña (@Chris_Montz) December 29, 2023

Trayectoria y legado musical de Willie Colón

Willie Colón, cantautor, trombonista y productor, es considerado por especialistas como uno de los arquitectos de la salsa, en parte por su trabajo al lado de Héctor Lavoe, con quien fusionó ritmos del folclor puertorriqueño con generos musicales latinos. Grabó 32 álbumes, obtuvo nueve discos de oro y cinco de platino, y vendió más de ocho millones de copias en el mundo.

Entre sus canciones más conocidas figuran Oh, qué será?, Fantasmas, El gran varón, Idilio, Juanito Alimaña y Gitana.

Reacciones de artistas ante la muerte de Willie Colón

Tras conocerse la noticia, el cantante y compositor Rubén Blades, quien colaboró con él, escribió: "Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical".

El salsero Willy García manifestó: "Hoy es uno de esos días que te marca. Se fue el ‘Malo del Bronx’, el maestro Willie Colón, pilar del género. Hablar de su aporte es quedarse mucho tiempo enumerando éxitos. Duele ver cómo se van los grandes, es muy triste. Buen viaje, maestro Willie Colón".

Por su parte, Marc Anthony publicó: "Maestro, gracias por tu legado, tu música vive para siempre".