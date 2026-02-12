Pablo Guede tras eliminación de Alianza Lima: "Creo que no hicimos méritos para quedar afuera"

Alianza Lima no sigue más en la Copa Libertadores. El cuadro blanquiazul no pudo ganar en Matute y con el empate 1-1 ante 2 de Mayo, quedó eliminado en la Fase 1 del certamen copero. En la ida el cuadro paraguayo ganó por 1-0.

Tras el partido, el entrenador argentino Pablo Guede admitió que Alianza no fue efectivo de cara al arco contrario ante 2 de Mayo, que debutar en la Libertadores.

“Nos faltó concretar. Todo el mundo puede sacar conjeturas, pero creo que, en los 180 minutos, me puedo equivocar, nos patearon 2 veces al arco. Te quedas afuera. Esa es la Copa Libertadores. Y nos metieron 2 goles”, comentó.

“Es doloroso quedar afuera en esta fase. Duele mucho, no lo esperábamos. Creo que no hicimos méritos para quedar afuera, pero es fútbol. Todo lo que diga va a sonar a excusa y no quiero poner ninguna. Esto es fútbol”, agregó.

También fue consultado del por qué Eryc Castillo ejecutó el penal. “No me voy a meter en esas cosas, pero no estoy enojado porque ayer entrenamos los penales. Eryc los pateó bien y hoy le tocó fallar”, culminó.

El único gol de Alianza Lima en el partido. | Fuente: ESPN

Alianza Lima vs 2 de Mayo: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Gaspar Gentile, Federico Girotti y Paolo Guerrero.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; S. Sanabria, Oscar Romero; Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.

