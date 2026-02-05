Paolo Guerrero apoya a Federico Girotti y apunta que "su gol ya va a llegar" en Alianza Lima

Malestar blanquiazul. Alianza Lima tuvo ocasiones para derrotar a 2 de Mayo, pero fue vencido ante su par paraguayo en Pedro Juan Caballero por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

Paolo Guerrero fue suplente e ingresó en el segundo tiempo, aunque no pudo anotar. Tras la contienda, el delantero de Alianza Lima tuvo comentarios para lo que fue el cotejo de debut de su conjunto a nivel internacional en la presente temporada de manera oficial.

"Tuvimos las mejores chances y pudimos aprovecharlas mejor. Igual el grupo hizo un gran sacrificio y la intensidad en el primer tiempo fue grandísima. Definitivamente teníamos para matar el partido allí, pero creo que hay que seguir trabajando y mejorar", indicó Guerrero en zona mixta.