Paolo Guerrero apoya a Federico Girotti y apunta que "su gol ya va a llegar" en Alianza Lima

El contrato de Girotti en Alianza es por una temporada. |
Fuente: Club Alianza Lima
La palabra de Guerrero en Alianza
Posteriormente, el popular 'Depredador' no pierde el foco en el Torneo Apertura de la Liga1 previo a lo que será la vuelta en la capital peruana por la Libertadores.
"Solo nos queda pensar en el partido del domingo (Comerciantes Unidos) porque también es importante y después la vuelta en casa. Corregir errores y esta derrota duele mucho. No la merecíamos", dijo el atacante.
Por último, Paolo Guerrero habló respecto a Federico Girotti. El delantero argentino es uno de los fichajes de Alianza Lima, pero aún no anota.
"Mis compañeros hicieron un gran desgaste y nunca bajaron los brazos (...) Girotti es un jugador con gran olfato de gol. Aún no se le presenta la oportunidad, pero va a llegar. Antes le dije que se enfoque en el gol y de hecho ahora lo está buscando. Tranquilidad y encararlo de la mejor manera. Su gol ya va a venir", manifestó.
Lo que fue el Alianza Lima contra 2 de Mayo
En la ida, Alianza Lima tuvo una oncena titular conformada por Guillermo Viscarra; D'Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Esteban Pavez, Fernando Gaibor; Gaspar Gentile, Piero Cari y Federico Girotti.
Por su parte, el conjunto paraguayo salió con Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero, Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.