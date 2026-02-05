Últimas Noticias
Paolo Guerrero apoya a Federico Girotti y apunta que "su gol ya va a llegar" en Alianza Lima

Federico Girotti aún no anota con la camiseta íntima.
Federico Girotti aún no anota con la camiseta íntima. | Fuente: Club Alianza Lima
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Federico Girotti no estuvo fino contra 2 de Mayo y Paolo Guerrero respaldó a su compañero en Alianza Lima.

Malestar blanquiazul. Alianza Lima tuvo ocasiones para derrotar a 2 de Mayo, pero fue vencido ante su par paraguayo en Pedro Juan Caballero por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

Paolo Guerrero fue suplente e ingresó en el segundo tiempo, aunque no pudo anotar. Tras la contienda, el delantero de Alianza Lima tuvo comentarios para lo que fue el cotejo de debut de su conjunto a nivel internacional en la presente temporada de manera oficial.

"Tuvimos las mejores chances y pudimos aprovecharlas mejor. Igual el grupo hizo un gran sacrificio y la intensidad en el primer tiempo fue grandísima. Definitivamente teníamos para matar el partido allí, pero creo que hay que seguir trabajando y mejorar", indicó Guerrero en zona mixta.

El contrato de Girotti en Alianza es por una temporada.
El contrato de Girotti en Alianza es por una temporada. | Fuente: Club Alianza Lima

La palabra de Guerrero en Alianza

Posteriormente, el popular 'Depredador' no pierde el foco en el Torneo Apertura de la Liga1 previo a lo que será la vuelta en la capital peruana por la Libertadores.

"Solo nos queda pensar en el partido del domingo (Comerciantes Unidos) porque también es importante y después la vuelta en casa. Corregir errores y esta derrota duele mucho. No la merecíamos", dijo el atacante.

Por último, Paolo Guerrero habló respecto a Federico Girotti. El delantero argentino es uno de los fichajes de Alianza Lima, pero aún no anota.

"Mis compañeros hicieron un gran desgaste y nunca bajaron los brazos (...) Girotti es un jugador con gran olfato de gol. Aún no se le presenta la oportunidad, pero va a llegar. Antes le dije que se enfoque en el gol y de hecho ahora lo está buscando. Tranquilidad y encararlo de la mejor manera. Su gol ya va a venir", manifestó.

Lo que fue el Alianza Lima contra 2 de Mayo

En la ida, Alianza Lima tuvo una oncena titular conformada por Guillermo Viscarra; D'Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Esteban Pavez, Fernando Gaibor; Gaspar Gentile, Piero Cari y Federico Girotti.

Por su parte, el conjunto paraguayo salió con Ángel Martínez; Victor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Juan Martín Díaz, Oscar Romero, Alan Gómez, Elías Alfonso; Pedro Delvalle y Rodrigo Ruiz.

Paolo Guerrero Alianza Lima Copa Libertadores Federico Girotti

