Partidos de hoy, domingo 15 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Resultados en directo | Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sport Huancayo vs. FC Cajamarca en la Liga1. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol peruano y mundial.
Partidos de hoy, Liga1 - Perú
1:00 p.m. | Sport Huancayo vs. FC Cajamarca - L1 Max
3:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Los Chankas - L1 Max
6:30 p.m. | Melgar vs. CD Moquegua - L1 Max
Partidos de hoy, LaLiga - España
8:00 a.m. | Real Oviedo vs. Athletic Bilbao - L1 Max
10:15 a.m. | Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid - L1 Max
12:30 p.m. | Mallorca vs. Real Betis - L1 Max
Partidos de hoy, Copa FA - Inglaterra
7:00 a.m. | Birmingham vs. Leeds - ESPN
8:30 a.m. | Grimsby vs. Wolverhampton - ESPN
9:00 p.m. | Stoke City vs. Fulham - ESPN
9:00 a.m. | Oxford United vs. Sunderland - ESPN
11:00 p.m. | Arsenal vs. Wigan - ESPN
Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia
9:00 a.m. | Le Havre vs. Toulouse - ESPN
11:15 a.m. | Loriente vs. Angers - ESPN
11:15 p.m. | Metz vs. Auxerre - ESPN
2:45 a.m. | Lyon vs. Niza - ESPN