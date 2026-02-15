Últimas Noticias
Partidos de hoy, domingo 15 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Hernán Barcos goleador de FC Cajamarca.
José Luis Blanco Pagán

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, domingo15 de febrero del 2026.

Resultados en directo | Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sport Huancayo vs. FC Cajamarca en la Liga1. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol peruano y mundial.

Partidos de hoy, Liga1 - Perú

1:00 p.m. | Sport Huancayo vs. FC Cajamarca - L1 Max

3:15 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Los Chankas - L1 Max

6:30 p.m. | Melgar vs. CD Moquegua - L1 Max

Partidos de hoy, LaLiga - España

8:00 a.m. | Real Oviedo vs. Athletic Bilbao - L1 Max

10:15 a.m. | Rayo Vallecano vs. Atlético de Madrid - L1 Max

12:30 p.m. | Mallorca vs. Real Betis - L1 Max

Partidos de hoy, Copa FA - Inglaterra

7:00 a.m. | Birmingham vs. Leeds - ESPN

8:30 a.m. | Grimsby vs. Wolverhampton - ESPN

9:00 p.m. | Stoke City vs. Fulham - ESPN

9:00 a.m. | Oxford United vs. Sunderland - ESPN

11:00 p.m. | Arsenal vs. Wigan - ESPN

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

9:00 a.m. | Le Havre vs. Toulouse - ESPN

11:15 a.m. | Loriente vs. Angers - ESPN

11:15 p.m. | Metz vs. Auxerre - ESPN

2:45 a.m. | Lyon vs. Niza - ESPN

fútbol en vivo partidos de hoy Liga1 LaLiga

