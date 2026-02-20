Samantha Batallanos revela nuevo romance con empresario alemán: "Después de besar tantos sapos"

Samantha Batallanos habló de su romance con nuevo galán: un empresario alemán de 40 años. Luego de su polémica ruptura con el cantante Álvaro Rod, la modelo sorprendió al dar detalles de su saliente, con quien celebró San Valentín el último 14 de febrero.

Fue durante un enlace con el programa Magaly TV: La Firme que Batallanos aseguró que "la vida la sorprendió" luego de sus anteriores relaciones.

"Yo de verdad no tengo nada en contra de mis ex, pero tú lo dijiste: después de besar tantos sapos, la vida me está sorprendiendo. Al final, como dice mi familia, es lo que me merezco", manifestó Samantha en diálogo con Magaly Medina el último jueves.

La también ex Miss Grand Perú contó "estar feliz" con su nueva pareja yendo a lugares exclusivos y viajando por diversas ciudades en Europa.

"La verdad que estoy feliz (…) Nunca imaginé que me iba a pasar algo así, pero de verdad que debería haber creído más en mí antes", acotó.

En otro momento, mencionó que fue el alemán quien la conquistó al viajar a Perú en reiteradas ocasiones para poder compartir tiempo con ella mientras trabajaba en el programa de La Chola Chabuca.

"El que me conquistó fue él yendo a Perú. Yo no quería (…) Un hombre que no me ofrece nada, ni que no me da nada, no me enamoraría nunca", expresó.