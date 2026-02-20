Últimas Noticias
Samantha Batallanos revela nuevo romance con empresario alemán: "Después de besar tantos sapos"

Samantha Batallanos confirmó romance con nuevo galán: un empresario alemán de 40 años.
Samantha Batallanos confirmó romance con nuevo galán: un empresario alemán de 40 años. | Fuente: Instagram (samanthabatallanosoficial)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

"Nunca imaginé algo así", expresó Samantha Batallanos al afirmar que tiene un nuevo galán europeo tras su polémica separación del cantante Álvaro Rod.

Samantha Batallanos habló de su romance con nuevo galán: un empresario alemán de 40 años. Luego de su polémica ruptura con el cantante Álvaro Rod, la modelo sorprendió al dar detalles de su saliente, con quien celebró San Valentín el último 14 de febrero.

Fue durante un enlace con el programa Magaly TV: La Firme que Batallanos aseguró que "la vida la sorprendió" luego de sus anteriores relaciones.

"Yo de verdad no tengo nada en contra de mis ex, pero tú lo dijiste: después de besar tantos sapos, la vida me está sorprendiendo. Al final, como dice mi familia, es lo que me merezco", manifestó Samantha en diálogo con Magaly Medina el último jueves.

La también ex Miss Grand Perú contó "estar feliz" con su nueva pareja yendo a lugares exclusivos y viajando por diversas ciudades en Europa.

"La verdad que estoy feliz (…) Nunca imaginé que me iba a pasar algo así, pero de verdad que debería haber creído más en mí antes", acotó.

En otro momento, mencionó que fue el alemán quien la conquistó al viajar a Perú en reiteradas ocasiones para poder compartir tiempo con ella mientras trabajaba en el programa de La Chola Chabuca.

"El que me conquistó fue él yendo a Perú. Yo no quería (…) Un hombre que no me ofrece nada, ni que no me da nada, no me enamoraría nunca", expresó.

Samantha Batallanos y Álvaro Rod terminaron su relación tras cinco meses juntos.
Samantha Batallanos y Álvaro Rod terminaron su relación tras cinco meses juntos. | Fuente: Instagram

Samantha Batallanos cuenta que habló de sus exparejas con empresario alemán

Samantha Batallanos recalcó no esperar que un empresario alemán se enamore de ella. Del mismo modo, reveló que ambos se conocieron en un viaje que hizo la modelo a Ibiza en 2022 y que desde ahí siempre han estado en contacto.

"Me impactó, pero la verdad que nunca imaginé que iba, así como rendirse a mis pies de una peruana, de una latina", sostuvo mencionando el momento en que se volvieron a juntar.

Por último, Batallanos, quien se encuentra de viaje en Suiza, señaló que habló con el empresario sobre sus pasadas relaciones con Álvaro Rod y el exboxeador, Jonathan Maicelo.

"Yo le he contado que estuve con un boxeador, que he estado con un cantante, pero no pasa nada. Por eso él dice: 'Al final está soltera y esta es para mí, así que mejor que hayas terminado con esa gente'", explicó la personalidad de televisión.

Samantha Batallanos fue pareja del exboxeador peruano Jonathan Maicelo.
Samantha Batallanos fue pareja del exboxeador peruano Jonathan Maicelo. | Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

Samantha Batallanos y Álvaro Rod terminaron su relación

Samantha Batallanos y Álvaro Rod anunciaron el fin de su relación tras estar cinco meses juntos. Fue en julio de 2025 que Samantha confirmó que ya no era más pareja del cantante y aclaró que la decisión no fue por la inclusión de una tercera persona.

Es así como Samantha acabó con las especulaciones luego de que los dos eliminaran sus fotos juntos publicadas en redes sociales. Por otro lado, negó que Álvaro Rod le haya puesto límites con su vestimenta.

“Si bien es cierto que ya no estamos, jamás fue por una tercera persona y con Alvarito siempre nos llevaremos y trataremos superbién porque la amistad y el cariño quedan. Él nunca me prohibió nada, ni cómo lucir”, manifestó a Trome.

