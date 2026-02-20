Presidente Balcázar todavía no define si acudirá a juicio en su contra en Lambayeque: "Es muy pronto", dice su abogado

Víctor Pariona, defensa legal del actual mandatario, expresó en RPP que todavía "están en coordinaciones" para conocer si el mandatario estará presente en la audiencia judicial que se le sigue por el delito de presunta apropiación ilícita.

La presencia del presidente José María Balcázar en el juicio que se le sigue por presunta apropiación ilícita en contra del Colegio de Abogados de Lambayeque, programada para el próximo 16 de junio en Chiclayo, todavía no está confirmada. Así lo aseguró este viernes su abogado, Víctor Pariona.

"Es muy pronto, estamos en coordinación, pero es muy pronto para señalar que él va a ir. Es en junio y todavía estamos en febrero, estamos en coordinación y todavía no puedo afirmar si irá o no", expresó en el programa Las Cosas Como Son de RPP.

Pariona precisó que desde el año pasado defiende al presidente en este caso. Según la Fiscalía, en el año 2019 el ahora mandatario se habría apropiado del dinero del Colegio de Abogados de Lambayeque al haber dispuesto que diversos pagos de los agremiados sean depositados en sus cuentas personales. En ese sentido, la defensa legal del exmandatario aseguró que en ningún momento su cliente se quedó con la plata.

"El presidente, en su calidad de decano, dispuso la apertura de cuentas bancarias a su nombre, pero todos estos fondos fueron destinados a la administración del Colegio de Abogados. En el expediente penal se puede advertir, el dinero, a qué gestiones fueron destinados", explicó.

El abogado también aseguró que en el expediente penal hay un informe pericial en el que se determina que no se ha causado ningún tipo de perjuicio económico en contra del Colegio de Abogados de Lambayeque.



El juicio

La audiencia principal se llevará a cabo el próximo 16 de junio a las 10:00 a.m., según la notificación emitida por el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo, "bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz" en caso de inasistencia.

El Colegio de Abogados de Chiclayo rechazó, "de manera categórica", que Balcázar postulara a la presidencia interina porque habría causado "con su inconducta, un grave perjuicio a su propio colegio profesional y, por ende, a la dignidad e imagen ilustre que debemos preservar todos los abogados del Perú".

El colegio profesional remarcó que, a la fecha, Balcázar "se niega a rendir cuentas de los gastos generados durante su gestión", y advirtió que "existen varias denuncias penales" en su contra, "que se encuentran en sede judicial pendientes de resolverse (dilatas en el tiempo por su investidura y aprovechando la mal interpretada inmunidad parlamentaria".