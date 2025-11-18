¡Estará en 2026! Haití vuelve a la Copa Mundial tras 52 años de ausencia

Haití se clasificó para el Mundial de 2026 al vencer 2-0 a Nicaragua por las eliminatorias de la Concacaf.

La selección de Haití se clasificó para el Mundial de 2026 al vencer este martes, en Curazao, a la de Nicaragua por 2-0 en la última jornada del Grupo C de las eliminatorias de la Concacaf.



La empobrecida Haití, dirigida por el francés Sébastien Migné, jugará la Copa del Mundo por segunda vez en su historia tras su única participación, en Alemania 1974, en la que quedó eliminada en la primera ronda.



Louicius Deedson, en el minuto 9, y Ruben Providence, en el 45, fueron los autores de los goles con los que el conjunto caribeño aseguró su plaza para el Mundial 2026 que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México el próximo verano.



Haití, que está sumida desde hace años en una severa crisis, logró su histórica clasificación justamente cuando el país celebra el 222 aniversario de la batalla de Vertières, que definió la independencia de la isla de Francia, por lo que el juego fue tildado de "batalla decisiva" por la Federación Haitiana de Fútbol (FHF).



Los haitianos ganaron el Grupo C con 11 puntos, por encima de las favoritas Honduras (9) y Costa Rica (7), que empataron en el otro duelo. Nicaragua, con 4 enteros, fue último.



Haití amarró su primer puesto al ganar con autoridad en Curazao a Nicaragua (2-0) con goles de Deedson y Providence.



El conjunto nicaragüense, dirigido por el chileno Marco Antonio el 'Fantasma' Figueroa, se quedó corto de sus sueños mundialistas.



Con su vuelta a la élite del fútbol mundial, Haití coronó con éxito una atípica campaña en la que no jugó en su país.



El partido se disputó en el estadio Ergilio Sato, en Curazao, donde el conjunto haitiano ejercíó de local debido a la imposibilidad de utilizar su campo a causa de la crisis social que atraviesa Haití.



Desde febrero de 2024 el principal estadio de fútbol del país, el Stade Sylvio Cator, está abandonado y bajo el dominio de las bandas armadas, que controlan al menos el 90 % la región metropolitana de Puerto Principe.



El fútbol, el deporte rey de los haitianos, es una de las pocas actividades que une a toda la población a pesar de las diferencias.