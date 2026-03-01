Rímac: Parte del techo de la iglesia San Lázaro colapsó minutos antes de realizarse la misa del mediodía

Personal del municipio del Rímac realiza las diligencias respectivas y acordonó el lugar para evitar el ingreso del público.

Parte del techo de la histórica Iglesia San Lázaro, ubicada en el Rímac, se desplomó este domingo sobre el altar principal minutos antes que se realizara la misa del mediodía.

El hecho fue reportado a las 11:50 de la mañana y generó alarma entre los fieles y miembros de la orden que se encontraban en el recinto.

Ninguna persona se hallaba en el altar en ese instante. Personal de la Municipalidad del Rímac, junto a efectivos de la Policía Nacional, acordonaron la entrada al templo para hacer las diligencias respectivas y evitar el ingreso de público.

El templo religioso, construido en 1563, es considerado uno de los más antiguos del país.

El Ministerio de Salud informó en sus redes sociales que envió tres ambulancias del Samu para brindar atención médica que se requiera, pero se ha conocido que este hecho no dejó heridos ni fallecidos.



El alcalde del Rímac, Néstor de la Rosa, anunció, a través de su página oficial de Facebook, que la Iglesia San Lázaro estará clausurado y no se abrirá hasta que se hagan las mejoras a la estructura del recinto religioso. Según el burgomaestre, para ello coordinarán con Prolima a fin de hacer las coordinaciones correspondientes.