Ilusión de la 'Vinotinto': Oswaldo Vizcarrondo fue presentado como nuevo seleccionador de Venezuela

Toma el mando principal. Oswaldo Vizcarrondo fue oficializado este martes como el seleccionador de la Vinotinto a nivel absoluto, informó la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), como parte del nuevo plan de la entidad apuntando a conseguir su primera clasificación a la Copa del Mundo a partir de las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

"Después de muchísimo tiempo debatiendo, logramos tomar la decisión correcta, no improvisada, no apresurada, no impuesta, de que nuestro director técnico de la selección nacional absoluta sea nuestro referente, nuestro líder, nuestro ídolo (...) nuestro querido Oswaldo Vizcarrondo", indicó el presidente de la FVF, Jorge Giménez, en la conferencia de presentación del exfutbolista.

Oswaldo Vizcarrondo, el nuevo DT de Venezuela

Oswaldo Vizcarrondo, de 41 años, jugó por la Selección de Venezuela entre el 2004 y 2016, desempeñándose como zaguero central. Al mando de la Vinotinto estará acompañado en el cuerpo técnico por el brasileño Cleber Xavier como primer asistente, por el uruguayo Óscar Ortega como preparador físico, así como por el colombiano Néstor Mario Marín como preparador de porteros.

Vizcarrondo fue nombrado entrenador interino en septiembre pasado, luego de que el argentino Fernando Batista fuera destituido del cargo tras no conseguir el objetivo de clasificar al Mundial 2026 ni llegar al repechaje intercontinental.

"Yo quiero unificar, no lo contrario, quiero acercamientos, continuamente tener una buena comunicación con los clubes, porque es importante que dentro de los objetivos planteados esté acercar a los jugadores locales, darles esa vitrina", indicó.

Dirigió a Venezuela en la derrota frente a Argentina por amistoso de la fecha FIFA de octubre y estuvo al mando del seleccionado Sub 17, con el que clasificó al último mundial de la categoría (eliminados en la fase de grupos).

Venezuela rumbo al FIFA Series 2026

Oswaldo Vizcarrondo comenzará su ciclo como entrenador principal de la Selección de Venezuela en la fecha FIFA de marzo. Será en ese periodo en el que esté al mando del representativo nacional dirigiendo en la FIFA Series 2026.

El ente rector del fútbol mundial dio a conocer que el FIFA Series de este año contará con la participación de 48 selecciones, entre las que se encuentra la ‘Vinotinto’. El certamen busca impulsar los partidos amistosos en las ventanas internacionales.

Venezuela jugará en Uzbekistán, siendo parte del grupo en el que están el cuadro local, Gabón y Trinidad y Tobago.