"En casa, con nuestra gente": Perú y su motivador mensaje previo a recibir a Paraguay

El duelo oficial final para este año. Perú juega de local ante Paraguay en lo que será la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

No es el mejor momento de la Selección Peruana debido a que no irá a la próxima Copa del Mundo por no alcanzar siquiera el cupo al repechaje. Pese a ello, desde la tienda bicolor calientan lo que será el cotejo frente al combinado de Paraguay en el Estadio Nacional de Lima.

"En casa, con nuestra gente", fue el claro mensaje de Perú por medio de sus redes sociales oficiales en Facebook, Instagram y X.

Perú termina las Eliminatorias 2026

El texto desde la Videna fue acompañado de un video del banderazo del último lunes por la noche de los hinchas de la blanquirroja que respaldan al equipo que dirige Óscar Ibáñez.

Hay que tener en cuenta que, en la previa, el 'equipo de todos' tiene 12 puntos en la tabla de posiciones, únicamente superando a Chile que cuenta con diez.

Por su parte, el rival de Perú, Paraguay, presenta 25 puntos y ya está clasificado a la próxima edición de la Copa del Mundo. La albirroja regresa a un Mundial después de 16 años; su última participación fue en Sudáfrica 2010.

Además, este encuentro será el último de Ibáñez como entrenador del seleccionado peruano. RPP pudo conocer que el DT no dirigirá los amistosos internacionales del mes de octubre.

Programación de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Martes 9 de septiembre

► Ecuador vs. Argentina

6:30 P.M. | Estadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil) | TV: Movistar Eventos 2

► Chile vs. Uruguay

6:30 P.M. | Estadio Nacional Julio Martínez (Santiago) | TV: Movistar Eventos 2

► Bolivia vs. Brasil

6:30 P.M. | Estadio Municipal De El Alto (La Paz) | TV: GOLPERU

► Venezuela vs. Colombia

6:30 P.M. | Estadio Municipal (Maturín) | TV: Movistar Eventos 1

► Perú vs. Paraguay

6:30 P.M. | Estadio Nacional (Lima) | TV: América Televisión, ATV, Movistar Deportes