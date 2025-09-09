Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Presidente de JNE: voto digital podría estar condenado al fracaso si no se realiza correctamente
EP 1864 • 10:52
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP213 | INFORMES | Senado 2026: así elegiremos a los 60 senadores de la nueva cámara del Congreso bicameral
EP 213 • 03:53
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 8 de agosto | (Natividad de María) - "Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo"
EP 1072 • 12:50
La Agenda

Gracias a:

"En casa, con nuestra gente": Perú y su motivador mensaje previo a recibir a Paraguay

Perú solo tiene 12 puntos en la tabla de las Eliminatorias.
Perú solo tiene 12 puntos en la tabla de las Eliminatorias. | Fuente: Selección Peruana - FPF
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Perú, pese a no tener chances de clasificar al Mundial 2026, va con todo por los tres puntos contra Paraguay.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El duelo oficial final para este año. Perú juega de local ante Paraguay en lo que será la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

No es el mejor momento de la Selección Peruana debido a que no irá a la próxima Copa del Mundo por no alcanzar siquiera el cupo al repechaje. Pese a ello, desde la tienda bicolor calientan lo que será el cotejo frente al combinado de Paraguay en el Estadio Nacional de Lima.

"En casa, con nuestra gente", fue el claro mensaje de Perú por medio de sus redes sociales oficiales en Facebook, Instagram y X.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Perú termina las Eliminatorias 2026

El texto desde la Videna fue acompañado de un video del banderazo del último lunes por la noche de los hinchas de la blanquirroja que respaldan al equipo que dirige Óscar Ibáñez.

Hay que tener en cuenta que, en la previa, el 'equipo de todos' tiene 12 puntos en la tabla de posiciones, únicamente superando a Chile que cuenta con diez.

Por su parte, el rival de Perú, Paraguay, presenta 25 puntos y ya está clasificado a la próxima edición de la Copa del Mundo. La albirroja regresa a un Mundial después de 16 años; su última participación fue en Sudáfrica 2010.

Además, este encuentro será el último de Ibáñez como entrenador del seleccionado peruano. RPP pudo conocer que el DT no dirigirá los amistosos internacionales del mes de octubre.

Programación de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Martes 9 de septiembre

Ecuador vs. Argentina

  • 6:30 P.M. | Estadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil) | TV: Movistar Eventos 2

Chile vs. Uruguay

  • 6:30 P.M. | Estadio Nacional Julio Martínez (Santiago) | TV: Movistar Eventos 2

Bolivia vs. Brasil

  • 6:30 P.M. | Estadio Municipal De El Alto (La Paz) | TV: GOLPERU

Venezuela vs. Colombia

  • 6:30 P.M. | Estadio Municipal (Maturín) | TV: Movistar Eventos 1

Perú vs. Paraguay

  • 6:30 P.M. | Estadio Nacional (Lima) | TV: América Televisión, ATV, Movistar Deportes

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Calculadora Eliminatorias 2026

¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Selección Peruana Selección de Paraguay Eliminatorias 2026 Eliminatorias Sudamericanas

Más sobre Eliminatorias

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA