Barcelona vs. Real Oviedo: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por fecha 21 de LaLiga?

Barcelona vs. Real Oviedo se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la fecha 21 de LaLiga EA Sports 2025-26.

Mucho ha llovido desde la victoria del pasado 13 de diciembre ante Osasuna (3-1), última del FC Barcelona ante su afición. Desde entonces, el cuadro catalán ha ganado la Supercopa de España, y ha cosechado siete triunfos y ha encajado una derrota, con 21 goles a favor, seis en contra y cinco porterías a cero.

Una racha que se ha visto empañada por los problemas defensivos -especialmente a balón parado- de un equipo que ha encajado dos goles en tres de los últimos cuatro partidos, incluyendo la derrota de la pasada jornada ante la Real Sociedad (2-1), en un duelo que el Barça mereció ganar por juego y volumen de ocasiones.

¿Cómo llegan Barcelona y Real Oviedo a la fecha 21 de LaLiga?

La escuadra blaugrana viene de derrotar 4-2 a Slavia Praga, mientras que la visita viene de perder 3-2 contra el Osasuna.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Real Oviedo en vivo por la fecha 21 de LaLiga 2026?

El partido está programado para el domingo 25 de enero en el Camp Nou. De momento, debido a remodelaciones, el recinto tiene una capacidad de 48,000 espectadores en promedio.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Real Oviedo en vivo por la fecha 21 de LaLiga?

En Perú , el partido Barcelona vs Real Oviedo comienza a las 10:15 a.m.

, el partido Barcelona vs Real Oviedo comienza a las 10:15 a.m. En España, el partido Barcelona vs Real Oviedo comienza a las 4:15 p.m.

En Colombia, el partido Barcelona vs Real Oviedo comienza a las 10:15 a.m.

En Ecuador, el partido Barcelona vs Real Oviedo comienza a las 10:15 a.m.

En Bolivia, el partido Barcelona vs Real Oviedo comienza a las 11:15 a.m.

En Venezuela, el partido Barcelona vs Real Oviedo comienza a 11:15 a.m.

En Chile, el partido Barcelona vs Real Oviedo comienza a las 12:15 p.m.

En Argentina, el partido Barcelona vs Real Oviedo comienza a las 12:15 p.m.

En Brasil, el partido Barcelona vs Real Oviedo comienza a las 12:15 p.m.

En Uruguay, el partido Barcelona vs Real Oviedo comienza a las 12:15 p.m.

En Paraguay, el partido Barcelona vs Real Oviedo comienza a las 12:15 p.m.

¿Dónde ver el Barcelona vs Real Oviedo en vivo por TV?

El partido de Barcelona ante Real Oviedo será transmitido por D Sports, DGO y DAZN. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Barcelona vs Real Oviedo: posibles alineaciones

FC Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; De Jong, Eric García, Lamine Yamal, Fermín López; Raphinha y Lewandowski.

Real Oviedo: Aarón Escandell; Lucas, Costas, Carmo, Javi López; Sibo, Colombatto, Reina; Hassan, Ilyas Chaira y Fede Viñas.

