Va por el 'tetra': Universitario confirmó los dorsales de sus fichajes extranjeros para la Liga1 2026

Universitario se prepara rumbo el tetracampeonato. Por lo mismo, en su último amistoso de la pretemporada, los merengues reciben a la Universidad de Chile este sábado en el Estadio Monumental U Marathon.

El pasado viernes, en conferencia de prensa, Universitario de Deportes presentó a sus cinco refuerzos del extranjero con los que afrontará la nueva campaña en la Liga1 2026 y fase de la Copa Libertadores. Además, se confirmaron los dorsales de estos fichajes en el campeonato peruano de primera división.

Por ejemplo, el argentino Héctor Fértoli llevará la camiseta número 8 en Universitario. El volante no será parte de la Noche Crema frente a la 'U' de Chile por una lesión en el hombro.

Lisandro Alzugaray se prepara debutar en la 'U'.Fuente: Club Universitario de Deportes

En tanto, el defensa central argentino Caín Fara llevará el dorsal 2, mientras que su compatriota Lisandro Alzugaray se lucirá con la numeración 30.

Por su parte, el atacante senegalés Sekou Gassama llevará el 90. Este número fue usado previamente por Luis 'El Pana' Tejada en la temporada 2017, al igual que Raúl Tito en ese mismo año.

Por último, pero menos importante, el brasilero Miguel Silveira escogió el dorsal 99. De esta manera, los fichajes de Universitario que llegaron del exterior ya cuentan con dorsales para la Liga1 y estos cambiarán de cara a lo que será la fase de grupos de la Libertadores.

¿Qué canal TV transmite la Noche Crema 2026 en vivo?

El partido de Universitario contra la U. de Chile será transmitido por TV Perú, canales 7 y 707 HD de la parrilla de Movistar, en tanto que la web RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Universitario vs. U. de Chile: alineaciones posibles

Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Hugo Ancajima, Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Lucas Romero, Charles Aránguiz; Eduardo Vargas; Javier Altamirano y Lucas Assadi y Octavio Rivero.