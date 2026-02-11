Real Madrid anuncia acuerdo con la UEFA: se pone fin a la Superliga

La UEFA, los Clubes Europeos (EFC) y el Real Madrid han alcanzado un acuerdo por el bien del fútbol, cuyos principios servirán para resolver las disputas legales relacionadas con la Superliga, según anunció la UEFA.



"Tras meses de conversaciones llevadas a cabo en el mejor interés del fútbol europeo, la UEFA, los Clubes de Fútbol Europeos (EFC) y el Real Madrid anuncian un acuerdo de principios para el bienestar del fútbol de clubes europeo, respetando el principio del mérito deportivo con énfasis en la sostenibilidad de los clubes a largo plazo y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología", indicó en un comunicado.



El texto añade que "este acuerdo de principios servirá también para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga, una vez que dichos principios sean ejecutados e implementados".



LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Superliga: un final esperado

El anuncio de la UEFA se produce ante la reunión de su Comité Ejecutivo en Bruselas y el 50 Congreso Ordinario del organismo, que se celebrará este jueves en la capital comunitaria, y días después de la comunicación del Barcelona de su desvinculación formal del proyecto el pasado 7 de febrero.



El club azulgrana fue el último en apartarse totalmente, en pleno proceso electoral, con Joan Laporta optando a la reelección, y también meses después de que este hiciera un acercamiento para volver a la Asociación Europea de Clubes (EFC) que dejó al comprometerse con la Superliga, que ya solo apoyaba el Real Madrid.



De hecho, Florentino Pérez defendió en la última asamblea de socios a finales de noviembre que no se iba a detener y que iba a impulsar la creación de la Superliga, "la competición del futuro", reivindicando la libertad de los clubes de crearla y anunciando una reclamación económica a UEFA por "los daños creados".



Superliga: ¿cómo se creó?

La Superliga llegó anteriormente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en diciembre de 2023, cuando dictaminó que la UEFA abusaba de su posición de monopolio en el mercado de competiciones europeas de clubes, vulnerando el Derecho de la Competencia de la UE.



En su fallo, avalado el último octubre por la Audiencia Provincial de Madrid, el TJUE exigió a la UEFA la apertura del mercado a terceros organizadores, tales como A22.



En 2025, A22 solicitó formalmente a la UEFA el reconocimiento de la Liga Unify, su propuesta para nuevas competiciones europeas, ajustada a los "requisitos establecidos por la sentencia del TJUE", en un proceso de negociaciones de siete meses de duración (entre marzo y septiembre de 2025), en lo que la empresa entendió como "un esfuerzo por acordar una solución integral y cooperativa a los litigios en curso" con la UEFA.



El anuncio de la creación de la Superliga en abril de 2021, respaldada por los clubes ingleses Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur; los italianos Milan, Inter de Milán y Juventus; y los españoles Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona, tuvo el rechazo total de la UEFA, mantenido hasta ahora, y supuso un cisma en el fútbol europeo.



Entre sus consecuencias, el italiano Andrea Agnelli, que presidía la Juventus, dejó la presidencia de la Asociación Europea de Clubes —antigua ECA y ahora denominada EFC—, que ahora ocupa el catarí Nasser Al-Khelaifi.



Numerosos aficionados de clubes ingleses protestaron en la calle contra la competición y las instituciones europeas se posicionaron en contra de un proyecto que actualmente solo defendía el Real Madrid.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis