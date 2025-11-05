Partidos de hoy, jueves 6 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Mundial Sub 17 y Europa League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Betis vs. O. Lyon por la Europa League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, jueves 6 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Conference League – UEFA
12:45 p.m. Mainz 05 vs. Fiorentina – Disney+ Premium
12:45 p.m. Shakhtar Donetsk vs. Breidablik UBK – Disney+ Premium
12:45 p.m. Sparta Praha vs. Raków Czestochowa – Disney+ Premium
12:45 p.m. AEK Larnaca vs. Aberdeen – Disney+ Premium
12:45 p.m. AEK FC vs. Shamrock Rovers – Disney+ Premium
12:45 p.m. KuPS vs. Slovan Bratislava – Disney+ Premium
12:45 p.m. NK Celje vs. Legia Warszawa – Disney+ Premium
12:45 p.m. Samsunspor vs. Hamrun Spartans – Disney+ Premium
12:45 p.m. FC Noah vs. Sigma Olomouc – Disney+ Premium
3:00 p.m. Rayo Vallecano vs. Lech Poznan – Disney+ Premium
3:00 p.m. Dinamo Kiev vs. Zrinjski Mostar – Disney+ Premium
3:00 p.m. Crystal Palace vs. AZ Alkmaar – Disney+ Premium
3:00 p.m. Rapd Wien vs. FCU Craiova 1948 – Disney+ Premium
3:00 p.m. KF Shkendija vs. Jagiellonia Bialystok – Disney+ Premium
3:00 p.m. Lincoln Red vs. HNK Rijeka – Disney+ Premium
3:00 p.m. Lausanne Sport vs. AC Omonia – Disney+ Premium
3:00 p.m. BK Häcken vs. Strasbourg – Disney+ Premium
3:00 p.m. Shelbourne FC vs. FC Drita – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Europa League – UEFA
12:45 p.m. Utrecht vs. FC Porto – Disney+, ESPN
12:45 p.m. FC Basel vs. FCSB – Disney+ Premium
12:45 p.m. Nice vs. Friburgo – Disney+ Premium
12:45 p.m. Malmö FF vs. Panathinaikos – Disney+ Premium, ESPN 5
12:45 p.m. Sturm Graz vs. Nottingham Forest – Disney+ Premium, ESPN 4
12:45 p.m. GNK Dinamo vs. Celta – Disney+ Premium, ESPN 2
12:45 p.m. Red Bull Salzburg vs. Go Ahead Eagles – Disney+ Premium
12:45 p.m. FC Midtjylland vs. Celtic FC – Disney+ Premium, ESPN 7
12:45 p.m. Crvena Zvezda vs. Lille – Disney+, ESPN 3
3:00 p.m. Real Betis vs. O. Lyon – Disney+ Premium, ESPN 2
3:00 p.m. Aston Villa vs. Maccabi Tel Aviv – Disney+, ESPN
3:00 p.m. Stuttgart vs. Feyenoord – Disney+ Premium, ESPN 4
3:00 p.m. Bologna vs. SK Brann – Disney+, ESPN 5
3:00 p.m. Rangers FC vs. AS Roma – Disney+, ESPN 3
3:00 p.m. SC Braga vs. Genk – Disney+ Premium, ESPN 7
3:00 p.m. Viktoria Plzen vs. Fenerbahce – Disney+ Premium
3:00 p.m. PAOK FC vs. Young Boys – Disney+ Premium
3:00 p.m. Ferencvaros vs. PFC Ludogorets – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Mundial Sub 17 – FIFA
07:30 a.m. Bolivia vs. Italia – DSports Plus, DGO
07:30 a.m. Portugal vs. Marruecos – DGO, DSports 4
08:00 a.m. Japón vs. Nueva Caledonia – DGO, DSports 6
08:30 a.m. Argentina vs. Túnez – DSports, DGO
09:45 a.m. Fiyi vs. Bélgica – DGO, DSports 7
10:15 a.m. EAU vs. Croacia – DGO, DSports Plus
10:45 a.m. Qatar vs. Sudáfrica – DGO, DSports 6
10:45 a.m. Senegal vs. Costa Rica – DGO, DSports 4
Partidos de hoy, Liga de Colombia
6:10 p.m. Boyacá Chicó vs. América de Cali – RCN
Partidos de hoy, Serie A – Brasil
5:30 p.m. Fluminense vs. Mirassol – L1 Play, Fanatiz
6:00 p.m. Ceará vs. Fortaleza SC – L1 Play, Fanatiz
7:30 p.m. Palmeiras vs. Santos – L1 Play, Fanatiz, Kick (La Cobra)