Partidos de hoy, jueves 6 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Mundial Sub 17 y Europa League

Partidos de hoy, jueves 6 de noviembre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, jueves 6 de noviembre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO | Fuente: Real Betis
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 6 de noviembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Betis vs. O. Lyon por la Europa League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, jueves 6 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Conference League – UEFA

12:45 p.m. Mainz 05 vs. Fiorentina – Disney+ Premium

12:45 p.m. Shakhtar Donetsk vs. Breidablik UBK – Disney+ Premium

12:45 p.m. Sparta Praha vs. Raków Czestochowa – Disney+ Premium

12:45 p.m. AEK Larnaca vs. Aberdeen – Disney+ Premium

12:45 p.m. AEK FC vs. Shamrock Rovers – Disney+ Premium

12:45 p.m. KuPS vs. Slovan Bratislava – Disney+ Premium

12:45 p.m. NK Celje vs. Legia Warszawa – Disney+ Premium

12:45 p.m. Samsunspor vs. Hamrun Spartans – Disney+ Premium

12:45 p.m. FC Noah vs. Sigma Olomouc – Disney+ Premium

3:00 p.m. Rayo Vallecano vs. Lech Poznan – Disney+ Premium

3:00 p.m. Dinamo Kiev vs. Zrinjski Mostar – Disney+ Premium

3:00 p.m. Crystal Palace vs. AZ Alkmaar – Disney+ Premium

3:00 p.m. Rapd Wien vs. FCU Craiova 1948 – Disney+ Premium

3:00 p.m. KF Shkendija vs. Jagiellonia Bialystok – Disney+ Premium

3:00 p.m. Lincoln Red vs. HNK Rijeka – Disney+ Premium

3:00 p.m. Lausanne Sport vs. AC Omonia – Disney+ Premium

3:00 p.m. BK Häcken vs. Strasbourg – Disney+ Premium

3:00 p.m. Shelbourne FC vs. FC Drita – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Europa League – UEFA

12:45 p.m. Utrecht vs. FC Porto – Disney+, ESPN

12:45 p.m. FC Basel vs. FCSB – Disney+ Premium

12:45 p.m. Nice vs. Friburgo – Disney+ Premium

12:45 p.m. Malmö FF vs. Panathinaikos – Disney+ Premium, ESPN 5

12:45 p.m. Sturm Graz vs. Nottingham Forest – Disney+ Premium, ESPN 4

12:45 p.m. GNK Dinamo vs. Celta – Disney+ Premium, ESPN 2

12:45 p.m. Red Bull Salzburg vs. Go Ahead Eagles – Disney+ Premium

12:45 p.m. FC Midtjylland vs. Celtic FC – Disney+ Premium, ESPN 7

12:45 p.m. Crvena Zvezda vs. Lille – Disney+, ESPN 3

3:00 p.m. Real Betis vs. O. Lyon – Disney+ Premium, ESPN 2

3:00 p.m. Aston Villa vs. Maccabi Tel Aviv – Disney+, ESPN

3:00 p.m. Stuttgart vs. Feyenoord – Disney+ Premium, ESPN 4

3:00 p.m. Bologna vs. SK Brann – Disney+, ESPN 5

3:00 p.m. Rangers FC vs. AS Roma – Disney+, ESPN 3

3:00 p.m. SC Braga vs. Genk – Disney+ Premium, ESPN 7

3:00 p.m. Viktoria Plzen vs. Fenerbahce – Disney+ Premium

3:00 p.m. PAOK FC vs. Young Boys – Disney+ Premium

3:00 p.m. Ferencvaros vs. PFC Ludogorets – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Mundial Sub 17 – FIFA

07:30 a.m. Bolivia vs. Italia – DSports Plus, DGO

07:30 a.m. Portugal vs. Marruecos – DGO, DSports 4

08:00 a.m. Japón vs. Nueva Caledonia – DGO, DSports 6

08:30 a.m. Argentina vs. Túnez – DSports, DGO

09:45 a.m. Fiyi vs. Bélgica – DGO, DSports 7

10:15 a.m. EAU vs. Croacia – DGO, DSports Plus

10:45 a.m. Qatar vs. Sudáfrica – DGO, DSports 6

10:45 a.m. Senegal vs. Costa Rica – DGO, DSports 4


Partidos de hoy, Liga de Colombia

6:10 p.m. Boyacá Chicó vs. América de Cali – RCN

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

5:30 p.m. Fluminense vs. Mirassol – L1 Play, Fanatiz

6:00 p.m. Ceará vs. Fortaleza SC – L1 Play, Fanatiz

7:30 p.m. Palmeiras vs. Santos – L1 Play, Fanatiz, Kick (La Cobra)


Tags
Partidos de hoy Europa League Mundial Sub 17 Fútbol en vivo Conference League Brasileirao

