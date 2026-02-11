No se guardó nada: extécnico de Real Madrid aseguró que Cristiano Ronaldo "no tiene el genio" de Messi, Maradona y Ronaldo Nazario

Se abrió el debate. Fabio Capello, extécnico del Real Madrid, no tuvo reparos en asegurar que Cristiano Ronaldo es un gran jugador, pero no está al mismo nivel de Lionel Messi, Diego Armando Maradona y Ronaldo Nazario.

En entrevista con ON Sport, indicó que el genio que poseen los argentinos y el brasileño se encuentra ausente en el portugués.

"Cristiano es un gran goleador y un atleta increíble, pero no tiene el genio de Messi, Maradona o Ronaldo Nazario", aseguró al inicio.

"Ese genio que poseían los otros, está ausente en Cristiano. No se le puede comparar con esos tres", complementó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

¿Ronaldo Nazario y Kylian Mbappé son líderes negativos?

Por otro lado, confesó que Ronaldo Nazario era un líder negativo y ve esa misma imagen en Kylian Mbappé.

"Ronaldo Nazario era un líder negativo que organizaba fiestas enormes y no quería entrenar", indicó en italiano.

"Eso significa que el entrenador ya no tiene poder, ni liderazgo", complementó al referirse al gesto que le hizo Mbappé a sus compañeros en la Supercopa de España.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis