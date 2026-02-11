Últimas Noticias
No se guardó nada: extécnico de Real Madrid aseguró que Cristiano Ronaldo "no tiene el genio" de Messi, Maradona y Ronaldo Nazario

Crtistiano Ronaldo está buscando alcanzar los 1000 goles como profesional
Crtistiano Ronaldo está buscando alcanzar los 1000 goles como profesional | Fuente: X | Instagram | Fotógrafo: Cristiano, Lionel Messi, Maradona, Ronaldo
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"Cristiano es un gran goleador y un atleta increíble, pero no tiene el genio de Messi, Maradona o Ronaldo Nazario", aseguró Fabio Capello, extécnico de Real Madrid.

Se abrió el debate. Fabio Capello, extécnico del Real Madrid, no tuvo reparos en asegurar que Cristiano Ronaldo es un gran jugador, pero no está al mismo nivel de Lionel Messi, Diego Armando Maradona y Ronaldo Nazario.

En entrevista con ON Sport, indicó que el genio que poseen los argentinos y el brasileño se encuentra ausente en el portugués.

"Cristiano es un gran goleador y un atleta increíble, pero no tiene el genio de Messi, Maradona o Ronaldo Nazario", aseguró al inicio.

"Ese genio que poseían los otros, está ausente en Cristiano. No se le puede comparar con esos tres", complementó.

¿Ronaldo Nazario y Kylian Mbappé son líderes negativos?

Por otro lado, confesó que Ronaldo Nazario era un líder negativo y ve esa misma imagen en Kylian Mbappé.

"Ronaldo Nazario era un líder negativo que organizaba fiestas enormes y no quería entrenar", indicó en italiano.

"Eso significa que el entrenador ya no tiene poder, ni liderazgo", complementó al referirse al gesto que le hizo Mbappé a sus compañeros en la Supercopa de España. 

Tags
Fabio Capello Cristiano Ronaldo Lionel Messi Real Madrid Diego Armando Maradona Ronaldo Nazario

