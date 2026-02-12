PNP capturó a cuatro adolescentes de 16 y 17 años que ingresaron a robar a tienda mayorista en SMP

Los menores fueron interceptados por agentes policiales a su salida del establecimiento, donde amenazaron a clientes y trabajadores con armas de fuego. El comandante general de la Policía ha pedido sanciones para los padres de menores que incurran en delitos.

Efectivos de la Policía Nacional capturaron a cuatro adolescentes de 16 y 17 años que habían ingresado a robar productos en una tienda mayorista, ubicada en la avenida Pacasmayo, urbanización Filadelfia, en el distrito de San Martín de Porres.

De acuerdo con información policial, los menores ingresaron al centro de abasto Mass y amenazaron a los trabajadores y clientes con armas de fuego e incluso una tijera. Sin embargo, fueron sorprendidos por agentes a su salida del establecimiento.

Ante esta situación, el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, se refirió al fallo del Tribunal Constitucional que no permite juzgar como adultos a los menores de 17 años, por lo que dijo que se debe evaluar otro tipo de medidas, quizás contra los padres de los menores.

“Analizamos también otras realidades, donde los padres terminan siendo terceros civilmente responsables. Acuden en un aspecto pecuniario, económico, algún tipo de reproche o sanción para que importe a los padres siquiera y tengan la responsabilidad de mantenerse vigilantes respecto de sus hijos”, sostuvo.

Los detalles de esta captura fueron dados por la Policía durante la presentación de los resultados de acciones que se han realizado en las últimas horas, tanto en Lima como en la provincia constitucional del Callao.