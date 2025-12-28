Susto en la Copa Africana de Naciones: arquero de Sudán se desvanece en pleno campo de juego

La Copa Africana de Naciones vivió una de sus grandes sorpresas. Sudán derrotó 1-0 a Guinea Ecuatorial, por la fecha 2 del grupo E del certamen continental, y buscará su pase a los octavos de final el próximo miércoles cuando enfrente a Burkina Faso.

Sin embargo, no todo fue alegría, puesto que su arquero titular, Monged Abuzaid, se desvaneció en pleno partido, generando la preocupación de sus compañeros, rivales y fanáticos que acudieron a presenciar el partido.

Arquero se desploma en pleno partido

Al minuto 37, Monged Alneel se encontraba fuera de su área cuando, de repente, se desplomó sobre el césped.

De inmediato, el cuerpo médico de su selección ingresó al campo para ver el estado de salud del arquero. Tras varios minutos tendido, el portero se levantó y continuó el partido.

De acuerdo con los primeros reportes, el desvanecimiento del portero se debió a una baja de azúcar.

