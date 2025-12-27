Últimas Noticias
Costa de Marfil vs. Camerún: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la Copa Africana de Naciones?

Camerún vs. Costa de Marfil: ¿dónde ver EN VIVO por Copa Africana de Naciones 2025?
| Fuente: Selección de Camerún
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

En un partido que promete por la segunda jornada del grupo F, Camerún medirá fuerzas con Costa de Marfil en la Copa Africana de Naciones.

Camerún vs. Costa de Marfil EN VIVO: se enfrentan este domingo 28 de diciembre en el Grand Stade de Marrakech, en Marruecos, por la fecha 2 del grupo F de la Copa Africana de Naciones 2025. El partido se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por Claro Sports. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.



Costa de Marfil vs Camerún: ¿cómo llegan a la fecha 2 de la Copa Africana de Naciones 2025?

Costa de Marfil debutó en la CAN 2025 con el triunfo 1-0 sobre Mozambique. En tanto, Camerún venció por el mismo resultado a Gabón en el inicio del grupo F.

¿Cuándo y dónde juegan Costa de Marfil vs Camerún EN VIVO por fecha 2 de la Copa Africana de Naciones 2025?

El partido de Camerún frente a Costa de Marfil fue programado para el domingo 28 de diciembre en el Grand Stade, en Marrakech (Marruecos). El recinto tiene capacidad para recibir a 41 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Costa de Marfil vs Camerún EN VIVO por la Copa Africana de Naciones 2025?

  • En Perú, el partido Camerún vs. Costa de Marfil comienza a las 3:00 p.m.
  • En España, el partido Camerún vs. Costa de Marfil comienza a las 9:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Camerún vs. Costa de Marfil comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Camerún vs. Costa de Marfil comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Chile, el partido Camerún vs. Costa de Marfil comienza a las 5:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Camerún vs. Costa de Marfil comienza a las 4:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Camerún vs. Costa de Marfil comienza a las 4:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Camerún vs. Costa de Marfil comienza a las 5:00 p.m.  
  • En Brasil, el partido Camerún vs. Costa de Marfil comienza a las 5:00 p.m.  
  • En Uruguay, el partido Camerún vs. Costa de Marfil comienza a las 5:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Camerún vs. Costa de Marfil comienza a las 2:00 p.m.  
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Camerún vs. Costa de Marfil comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Costa de Marfil vs. Camerún EN VIVO por TV y streaming?

El partido entre Costa de Marfil vs. Camerún se podrá ver EN VIVO por TV a través de Claro Sports. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Claro Sports y por Win Sports. Todos los detalles los tendrás en RPP.pe.

Costa de Marfil vs Camerún: alineaciones posibles

Camerún: Devis Epassy; Junior Tchamadeu, Che Malone, Samuel Kotto, Nouhou Tolo ©, Darfine Yongwa; Danny Namaso, Jean Onana, Arthur Avorn Ebong; Bryan Mbeumo; y Etta Eyong.

Costa de Marfil: Y. Fofana; G. Doué, O. Kossounou, E. Ndicka, G. Konan; Franck Kessié ©, J. Seri, I. Sangaré; Amad Diallo, Wilfried Zaha y Y. Diomande.

Costa de Marfil vs. Camerún: ¿quién es favorito según las casas de apuestas?

Casa de apuestasCosta de MarfilEmpateCamerún
Betano2.183.003.85
Apuesta Total2.122.804.20
Te Apuesto1.912.663.45
DoradoBet2.142.854.20
  •  Cuotas sujetas a cambios según cada casa de apuestas.
