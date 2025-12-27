Costa de Marfil vs. Camerún: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la Copa Africana de Naciones?

En un partido que promete por la segunda jornada del grupo F, Camerún medirá fuerzas con Costa de Marfil en la Copa Africana de Naciones.
Camerún vs. Costa de Marfil EN VIVO: se enfrentan este domingo 28 de diciembre en el Grand Stade de Marrakech, en Marruecos, por la fecha 2 del grupo F de la Copa Africana de Naciones 2025. El partido se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por Claro Sports. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.
Costa de Marfil vs Camerún: ¿cómo llegan a la fecha 2 de la Copa Africana de Naciones 2025?
Costa de Marfil debutó en la CAN 2025 con el triunfo 1-0 sobre Mozambique. En tanto, Camerún venció por el mismo resultado a Gabón en el inicio del grupo F.
¿Cuándo y dónde juegan Costa de Marfil vs Camerún EN VIVO por fecha 2 de la Copa Africana de Naciones 2025?
El partido de Camerún frente a Costa de Marfil fue programado para el domingo 28 de diciembre en el Grand Stade, en Marrakech (Marruecos). El recinto tiene capacidad para recibir a 41 000 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan Costa de Marfil vs Camerún EN VIVO por la Copa Africana de Naciones 2025?
- En Perú, el partido Camerún vs. Costa de Marfil comienza a las 3:00 p.m.
- En España, el partido Camerún vs. Costa de Marfil comienza a las 9:00 p.m.
- En Colombia, el partido Camerún vs. Costa de Marfil comienza a las 3:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Camerún vs. Costa de Marfil comienza a las 3:00 p.m.
- En Chile, el partido Camerún vs. Costa de Marfil comienza a las 5:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Camerún vs. Costa de Marfil comienza a las 4:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Camerún vs. Costa de Marfil comienza a las 4:00 p.m.
- En Argentina, el partido Camerún vs. Costa de Marfil comienza a las 5:00 p.m.
- En Brasil, el partido Camerún vs. Costa de Marfil comienza a las 5:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Camerún vs. Costa de Marfil comienza a las 5:00 p.m.
- En México (CDMX), el partido Camerún vs. Costa de Marfil comienza a las 2:00 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Camerún vs. Costa de Marfil comienza a las 3:00 p.m.
¿Dónde ver el Costa de Marfil vs. Camerún EN VIVO por TV y streaming?
El partido entre Costa de Marfil vs. Camerún se podrá ver EN VIVO por TV a través de Claro Sports. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Claro Sports y por Win Sports. Todos los detalles los tendrás en RPP.pe.
Costa de Marfil vs Camerún: alineaciones posibles
Camerún: Devis Epassy; Junior Tchamadeu, Che Malone, Samuel Kotto, Nouhou Tolo ©, Darfine Yongwa; Danny Namaso, Jean Onana, Arthur Avorn Ebong; Bryan Mbeumo; y Etta Eyong.
Costa de Marfil: Y. Fofana; G. Doué, O. Kossounou, E. Ndicka, G. Konan; Franck Kessié ©, J. Seri, I. Sangaré; Amad Diallo, Wilfried Zaha y Y. Diomande.
Costa de Marfil vs. Camerún: ¿quién es favorito según las casas de apuestas?
|Casa de apuestas
|Costa de Marfil
|Empate
|Camerún
|Betano
|2.18
|3.00
|3.85
|Apuesta Total
|2.12
|2.80
|4.20
|Te Apuesto
|1.91
|2.66
|3.45
|DoradoBet
|2.14
|2.85
|4.20
- Cuotas sujetas a cambios según cada casa de apuestas.