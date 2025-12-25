Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Egipto vs Sudáfrica EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 2 de la Copa Africana de Naciones?

Egipto vs Sudáfrica EN VIVO | Guía de TV Copa Africana de Naciones
Egipto vs Sudáfrica EN VIVO | Guía de TV Copa Africana de Naciones | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Egipto vs Sudáfrica EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 2 de la Copa Africana de Naciones.

Egipto vs Sudáfrica EN VIVO: se enfrentan este viernes 26 de diciembre por la segunda fecha del grupo B de la Copa Africana de Naciones 2025. El encuentro se disputará en el Estadio Adrar, de la ciudad de Agadir, desde las 10:00 a.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Claro Sports y Win Sports. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Egipto vs Sudáfrica: ¿cómo llegan a la fecha 2 de la Copa Africana de Naciones 2025?

Egipto llega al partido tras derrotar 2-1 a Zimbabue. Sudáfrica, en tanto, llega tras derrotar 2-1 a Angola.

¿Cuándo y dónde juegan Egipto vs Sudáfrica en vivo por fecha 2 de la Copa Africana de Naciones 2025?

El partido entre Egipto vs Sudáfrica se disputará este viernes 26 de diciembre en el Estadio Adrar de la ciudad de Agadir. El recinto tiene capacidad para 45 480 espectadores.

¿A qué hora juegan Egipto vs Sudáfrica en vivo por la Copa Africana de Naciones 2025?

  • En Perú, el partido Egipto vs Sudáfrica comienza a las 10:00 a.m.
  • En Egipto, el partido Egipto vs Sudáfrica comienza a las 5:00 p.m.
  • En Sudáfrica, el partido Egipto vs Sudáfrica comienza a las 5:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Egipto vs Sudáfrica comienza a las 10:00 a.m.
  • En Ecuador, el partido Egipto vs Sudáfrica comienza a las 10:00 a.m.
  • En Bolivia, el partido Egipto vs Sudáfrica comienza a las 11:00 a.m.
  • En Venezuela, el partido Egipto vs Sudáfrica comienza a las 11:00 a.m.
  • En Chile, el partido Egipto vs Sudáfrica comienza a las 12:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Egipto vs Sudáfrica comienza a las 12:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Egipto vs Sudáfrica comienza a las 12:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Egipto vs Sudáfrica comienza a las 12:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Egipto vs Sudáfrica comienza a las 12:00 p.m.

¿Dónde ver el Egipto vs Sudáfrica en vivo por TV y streaming?

El partido entre Egipto vs Sudáfrica se podrá ver en VIVO por TV a través de Claro Sports. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Claro Sport y por Win Sports.

Egipto vs Sudáfrica: alineaciones posibles

Egipto: Mohamed El-Shenawy; Mohamed Hany, Hossam Abdelmaguid, Yasser Ibrahim, Mohamed Hamdy; Marwan Attia, Hamdy Fathy; Mohamed Salah, Emam Ashour, Trézéguet; Omar Marmoush.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Siyabonga Ngezana, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Mohau Nkola, Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Oswin Appolis; Sipho Mbule y Lyle Foster.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Selección de Egipto Selección de Sudáfrica video videos videos mas vistos Copa Africana de Naciones 2025 Copa Africana de Naciones CAN 2025

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA