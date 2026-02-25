Más de diez heridos en violento enfrentamiento entre presuntos barristas en plena avenida La Marina

Las imágenes enviadas al Rotafono muestran la magnitud del enfrentamiento. | Fuente: Rotafono

Presuntos barristas de enfrentaron violentamente a la altura de la cuadra 18 de la avenida La Marina, en la jurisdicción del Callao; dejando como saldo más de diez personas heridas.

La batalla campal se registró anoche, poco después del partido entre Sporting Cristal y 2 de Mayo de Paraguay, por la fase previa de la Copa Libertadores 2026, encuentro que culminó con victoria -en la tanda de penales- del cuadro peruano.

Los presuntos barristas enfrentados serían del Sporting Cristal y del Sport Boys del Callao, jurisdicción donde se disputó el citado encuentro copero.

En videos enviados al Rotafono, se aprecia la magnitud del enfrentamiento: los vándalos no dudan en arrojar piedras, objetos contundentes y hasta pirotécnicos contra sus rivales.



Más de diez heridos, ningún detenido

Tras la violenta batalla campal, más de diez personas resultaron heridas. Entre los lesionados, no solo hay barristas, sino también transeúntes y vecinos de la zona.

Los afectados fueron trasladados al Hospital Daniel Alcides Carrión y a clínicas cercanas, para recibir atención médica, indicaron fuentes policiales consultadas por RPP.

Lamentablemente, no se han reportado personas detenidas tras la violenta batalla campal.

Vecinos consultados por este medio se mostraron consternados por lo ocurrido, toda vez que no sería la primera vez que malos barristas se enfrentan en plena vía pública.

Por ello, exigieron a la Policía Nacional y a las autoridades chalacas reforzar el patrullaje preventivo, antes de que ocurra una tragedia.

