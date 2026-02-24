Antoine Griezmann a la MLS: Orlando City se perfila a ser su nuevo equipo, según prensa internacional

Este martes, Atlético de Madrid se metió a los octavos de final de la Champions League al golear 4-1 al Brujas. En este partido, Antoine Griezmann fue suplente, ingresó y ahora su futuro estaría en el Orlando City.

Sucede que la prensa internacional reporta que Antoine Griezmann, delantero francés campeón del Mundial Rusia 2018, mantiene conversaciones avanzadas con el Orlando City SC. Así, el atacante galo saldría del Atlético en el mercado invernal europeo.

Ello fue reportado por Fabrizio Romano, experto en el mundo de los fichajes, por medio de sus cuentas en Instagram y X. Griezmann se acerca para ponerse la camiseta morada en el fútbol estadounidense.

🚨🟣 BREAKING: Orlando City advance in talks to sign Antoine Griezmann from Atlético Madrid.



Negotiations are underway between all parties as @TomBogert @MarioCortegana report.



Orlando want Griezmann to join in the next weeks after director Ricardo Moreira’s missions in Madrid. pic.twitter.com/x3JvnG1glR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 23, 2026

¿Antoine Griezmann a Orlando City?

"Orlando City en conversaciones avanzadas para fichar a Antoine Griezmann desde el Atlético de Madrid. Las negociaciones se dan entre ambas partes", sostiene.

Además, agrega que "Orlando quiere que Griezmann se incorpore en las próximas semanas tras las misiones del director Ricardo Moreira en Madrid".

Hay que tener en cuenta que el vínculo de Antoine Griezmann con su actual club va hasta fines de la temporada 2026-27 y que tiene un rol secundario en el club que dirige Diego Simeone.

De darse su fichaje, el también exdelantero del FC Barcelona compartirá vestuario con el peruano Wilder Cartagena. Actualmente, el club del estado de Orlando, en la primera fecha de la MLS 2026, cayó 2-1 contra NY Red Bulls y en la siguiente jornada juega ante el Inter Miami.

El presente de Cartagena en Orlando City

Fuera del tema Antoine Griezmann, el mediocampista Wilder Cartagena se lesionó en lo que fue la caída de local a manos de NY Red Bulls.

El volante peruano no la pasó nada bien ya que se lesionó a poco del final del primer tiempo. A los 12 minutos sufrió una molestia, se tiró al césped y tuvo que pedir su cambio. En reemplazo de 'Carta', y cuando el partido ya iba 1-0 a favor de la visita, ingresó su compañero Colin Gusek, quien tuvo un irregular desempeño en el Inter&Co Stadium.