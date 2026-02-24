Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Antoine Griezmann a la MLS: Orlando City se perfila a ser su nuevo equipo, según prensa internacional

El contrato de Griezmann en el Atlético va hasta el año 2027.
El contrato de Griezmann en el Atlético va hasta el año 2027. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juanjo Martín
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Hay conversaciones avanzadas entre Antoine Griezmann y Orlando City. El francés jugaría con Wilder Cartagena.

Este martes, Atlético de Madrid se metió a los octavos de final de la Champions League al golear 4-1 al Brujas. En este partido, Antoine Griezmann fue suplente, ingresó y ahora su futuro estaría en el Orlando City.

Sucede que la prensa internacional reporta que Antoine Griezmann, delantero francés campeón del Mundial Rusia 2018, mantiene conversaciones avanzadas con el Orlando City SC. Así, el atacante galo saldría del Atlético en el mercado invernal europeo.

Ello fue reportado por Fabrizio Romano, experto en el mundo de los fichajes, por medio de sus cuentas en Instagram y X. Griezmann se acerca para ponerse la camiseta morada en el fútbol estadounidense.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

¿Antoine Griezmann a Orlando City?

"Orlando City en conversaciones avanzadas para fichar a Antoine Griezmann desde el Atlético de Madrid. Las negociaciones se dan entre ambas partes", sostiene.

Además, agrega que "Orlando quiere que Griezmann se incorpore en las próximas semanas tras las misiones del director Ricardo Moreira en Madrid".

Hay que tener en cuenta que el vínculo de Antoine Griezmann con su actual club va hasta fines de la temporada 2026-27 y que tiene un rol secundario en el club que dirige Diego Simeone.

De darse su fichaje, el también exdelantero del FC Barcelona compartirá vestuario con el peruano Wilder Cartagena. Actualmente, el club del estado de Orlando, en la primera fecha de la MLS 2026, cayó 2-1 contra NY Red Bulls y en la siguiente jornada juega ante el Inter Miami.

El presente de Cartagena en Orlando City

Fuera del tema Antoine Griezmann, el mediocampista Wilder Cartagena se lesionó en lo que fue la caída de local a manos de NY Red Bulls.

El volante peruano no la pasó nada bien ya que se lesionó a poco del final del primer tiempo. A los 12 minutos sufrió una molestia, se tiró al césped y tuvo que pedir su cambio. En reemplazo de 'Carta', y cuando el partido ya iba 1-0 a favor de la visita, ingresó su compañero Colin Gusek, quien tuvo un irregular desempeño en el Inter&Co Stadium.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
MLS Orlando City Antoine Griezmann

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA