Manchester United vs Newcastle EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por el Boxing Day de la Premier League?

Manchester United vs Newcastle EN VIVO: se enfrentan este viernes 26 de diciembre por el Boxing Day de la Premier League. El encuentro se disputará en Old Trafford, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Manchester United vs Newcastle: ¿cómo llegan a la fecha de Boxing Day de Premier League 2025?
Manchester United llega al partido con la obligación de ganar. De sus últimos cinco partidos, solo ganó dos. Se ubica en el séptimo lugar con 26 unidades. Newcastle, en tanto, llega en igual de condiciones, pero con tres puntos menos que su rival.
¿Cuándo y dónde juegan Manchester United vs Newcastle en vivo por Boxing Day de Premier League 2025?
El partido entre Manchester United vs Newcastle se disputará el viernes 26 de diciembre en Old Trafford. El recinto tiene capacidad para 74 197.
¿A qué hora juegan Manchester United vs Newcastle en vivo por Boxing Day de Premier League 2025?
- En Perú, el partido Manchester United vs Newcastle comienza a las 3:00 p.m.
- En Colombia, el partido Manchester United vs Newcastle comienza a las 3:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Manchester United vs Newcastle comienza a las 3:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Manchester United vs Newcastle comienza a las 4:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Manchester United vs Newcastle comienza a las 4:00 p.m.
- En Chile, el partido Manchester United vs Newcastle comienza a las 5:00 p.m.
- En Argentina, el partido Manchester United vs Newcastle comienza a las 5:00 p.m.
- En Brasil, el partido Manchester United vs Newcastle comienza a las 5:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Manchester United vs Newcastle comienza a las 5:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Manchester United vs Newcastle comienza a las 5:00 p.m.
¿Dónde ver el Manchester United vs Newcastle en vivo por TV y streaming?
El partido entre Manchester United vs Newcastle por el Boxing Day se podrá ver EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, será transmitido por Disney+. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.
Manchester United vs Newcastle: alineaciones posibles
Manchester United: Semme Lammens; Leny Yoro, Ayden Heaven, Luke Shaw; Diogo Dalot, Manuel Ugarte, Casemiro, Patrick Dorgu; Mason Mount, Matheus Cunha y Benjamin Sesko.
Newcastle: Aaron Ramsdale; Lewis Miley, Malick Thiaw, Fabian Schar, Lewis Hall; Bruno Guimaraes, Sandro Tonalli, Jacob Ramsey; Jacob Murphy, Anthony Gordon y Nick Woltemade.