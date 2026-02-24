Lionel Messi y su once ideal con personajes del Chavo del 8 [VIDEO]

Lionel Messi aceptó el divertido reto de armar una alineación con los personajes de El Chavo del 8. Entre risas y bromas, el capitán argentino fue armando el once según las características de cada personajes del famoso programa mexicano. El argentino estuvo de invitado en el podcast “Miro de Atrás” de Nahuel Guzmán y Gonzalo Iglesias.

Con tarjetas que tienen a cada uno de los personajes Lionel Messi junto a Nahuel Guzmán ubicaron al "Doctor Chapatín" como Director Técnico del equipo. El “Profesor Jirafales” fue elegido portero y Messi propuso a “Don Ramón” como defensa central.

Para el otro puesto de central fue seleccionado el "Señor Barriga" y ambos coincidieron que “El Chavo” merecía ser el 10 y conductor del equipo, aunque por el nombre le dejaron la camiseta 8.

Nahuel Guzmán eligió a “Noño” de 5, Lionel Messi afirmó que “El Chapulín Colorado” tenía que ser enganche, y que “Quico” iría de 9 con “La Chilindrina”. La “Popis” y “Doña Florinda” fueron elegidas laterales, y en el mediocampo a “La Bruja del 71”.

JAJAJA, Lionel Messi armando un XI ideal con personajes del CHAVO DEL 8.



Espectacular. 😅🇦🇷🇲🇽 pic.twitter.com/GrrzfgQK9f — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 24, 2026

Messi y su arrepentimiento por no estudiar inglés

En otro momento de la entrevista Lionel Messi afirmó que se arrepiente de no haber estudiado más, sobre todo inglés. "Me arrepiento de muchísimas cosas. Se lo digo a mis hijos. Es básico tener una buena educación, me arrepiento de no haber aprendido inglés de chico".

"Después vivís momentos de estar con personalidades para poder hablar o tener una charla y te sentís medio ignorante, ¿viste? Digo 'qué boludo, cómo perdí el tiempo'", sostuvo.