¿Cristiano Ronaldo abandonó Arabia Saudita tras bombardeos en Riad? Esto es todo lo que se sabe

Según reportaron mapas de seguimiento aéreo, el avión de Cristiano Ronaldo habría partido rumbo a España.
Rosario Salazar Neyra

por Rosario Salazar Neyra

Fuertes rumores indicaban que Cristiano Ronaldo voló de Riad a Madrid, debido a ataques desde Irán.

Cristiano Ronaldo abandonó Arabia Saudita: esa fue la supuesta noticia que se viralizó desde tempranas horas en los principales portales de noticias del mundo entero.

El jugador de Al Nassr -se dijo- habría volado junto con su familia luego de los bombardeos atribuidos a Irán contra la Embajada de Estados Unidos en Riad. 

Cristiano Ronaldo en alerta: dolor muscular y a la espera de una resonancia

Según reportaron los medios, los mapas de seguimiento aéreo indicaban que Cristiano Ronaldo había partido de urgencia rumbo a España, a bordo de su avión privado para resguardar a su pareja y sus menores hijos.

La verdad detrás del rumor sobre el viaje de Cristiano Ronaldo dejando Al Nassr

Las noticias lo daban en España, pero una publicación de Al Nassr habría respondido a las dudas de los medios internacionales.

A través de sus redes sociales oficiales, el club compartió fotos del entrenamiento matinal y, en ellas, aparece la figura de Cristiano Ronaldo.

La publicación de Al Nassr con Cristiano Ronaldo

En tanto, medios que realizan el seguimiento a las actividades de Al Nassr, reportaron que Cristiano Ronaldo trabajó con normalidad en el club, luego de someterse a pruebas médicas debido a una molestia que sufrió en el último partido ante Al Feiha.

El jugador, que falló un penal en el encuentro por la liga saudí, tuvo que ser cambiado a los 81 minutos, debido a un dolor muscular que le impidió continuar.

Al cierre de esta nota, Cristiano Ronaldo no se ha pronunciado sobre las noticias relacionadas a su salida de Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo Al Nassr FC Arabia Saudita

