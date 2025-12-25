Irán en contra del denominado Partido del Orgullo LGTBIQ+ en el Mundial 2026: "Lo impediremos"

Pronunciamiento oficial. Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, se mostró en contra de que el encuentro ante Egipto en el Mundial 2026 haya sido designado como el Partido del Orgullo LGBTB+.

En conversación con Ham-Mihan, la autoridad informó que no están interesados en que su tercer partido se juegue bajo los colores del arcoíris. Además, indicó que sus tres partidos se disputarán en el mes del Muharram, por lo que tomarán las medidas correspondientes.

“No tenemos ningún interés en que nuestro tercer partido del Mundial se juegue bajo los colores del arcoíris. Estamos decididos a impedirlo y lo haremos”, indicó en un primer momento.

"Los tres partidos de la selección nacional en el Mundial se celebrarán en el mes de Muharram, y es necesario considerar las medidas adecuadas, y este tema también está en la agenda de la federación", complementó.

El inicio de la polémica

El comité organizador local de Seattle, una de las ciudades de la costa oeste estadounidense sede del torneo de la FIFA, designó -con anterioridad- que el partido que se disputará en el estadio Lumen Field, el 26 de junio, será dedicado en apoyo a la comunidad LGBTQ+.

Sin embargo, tras el sorteo, se conoció que las selecciones de Egipto e Irán, que penalizan las relaciones entre el mismo sexo, disputarán el encuentro.

El Comité Asesor de Partidos del Orgullo de Seattle (PMAC), que no tiene relación con la FIFA, informó que seguirá con los planes de celebración en medio de la irónica situación. "Con cientos de miles de visitantes y miles de millones de espectadores en todo el mundo, este es un momento único para mostrar y celebrar a las comunidades LGBTQIA+ en Washington, garantizando al mismo tiempo un impacto significativo y duradero para las empresas, las artes y las organizaciones locales", asegura PMAC en su web.



