Harry Maguire fue condenado a 15 meses de prisión suspendida por incidentes en Grecia

Harry Maguire, en el Manchester United, usa el dorsal 5. | Fuente: EFE

Harry Maguire no irá a prisión

El equipo legal del futbolista planea apelar la decisión ya que el jugador siempre ha negado todos los cargos.

El zaguero central no ha estado presente en Grecia durante el juicio y se espera que el futbolista pueda participar este miércoles en el partido de su equipo contra el Newcastle United en la Premier League.

En agosto de 2020, Harry Maguire concedió una entrevista con la BBC para hablar de lo ocurrido y dijo que no tenía que pedir disculpas porque no sentía que había hecho nada mal.

"Me golpearon en las piernas, entré en pánico. Pasé miedo por mi vida. Sé lo que pasó aquella noche, sé la verdad".

Según la versión que dio en su momento, él se encontraba de vacaciones junto a su prometida, la hermana de esta y algunos amigos más cuando, al tratar de volver a casa después de estar en un bar, varios hombres empezaron a molestarles, los que les motivó a marcharse de ahí en un minibus que habían alquilado y que conducía un chofer.

Tras conducir unos pocos minutos, unos hombres les rodearon y les obligaron a salir del coche, lo que hizo pensar al futbolista que les estaban secuestrando y a resistirse a ello.