Harry Maguire fue condenado a 15 meses de prisión suspendida por incidentes en Grecia

Maguire ha sido campeón de la FA Cup con el Manchester United.
Maguire ha sido campeón de la FA Cup con el Manchester United. | Fuente: Manchester United
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El defensa Harry Maguire fue condenado por hechos violentos en un bar griego en 2020.

Confirmado. El inglés Harry Maguire, defensa del Manchester United y de la Selección de Inglaterra, ha sido condenado a 15 meses de prisión suspendida en Grecia por los altercados que protagonizó en 2020.

Los hechos por los que se ha juzgado a Harry Maguire ocurrieron en agosto de 2020, cuando Maguire se vio involucrado en una pelea a las afueras de un bar y fue acusado de agredir, intentar sobornar y resistirse a ser detenido por la policía. En principio fue condenado ese mismo año a 21 meses y diez días de prisión suspendida, pero la apelación le permitió que se repitiera el juicio, quedando la primera condena "anulada".

El segundo juicio fue pospuesto en cuatro ocasiones, hasta que este miércoles un tribunal griego de la isla de Syros le ha declarado culpable de los tres cargos y Maguire ha sido condenado a 15 meses de prisión suspendida que no tendrá que cumplir si no reincide en el futuro.

Harry Maguire, en el Manchester United, usa el dorsal 5.
Harry Maguire, en el Manchester United, usa el dorsal 5. | Fuente: EFE

Harry Maguire no irá a prisión

El equipo legal del futbolista planea apelar la decisión ya que el jugador siempre ha negado todos los cargos.

El zaguero central no ha estado presente en Grecia durante el juicio y se espera que el futbolista pueda participar este miércoles en el partido de su equipo contra el Newcastle United en la Premier League.

En agosto de 2020, Harry Maguire concedió una entrevista con la BBC para hablar de lo ocurrido y dijo que no tenía que pedir disculpas porque no sentía que había hecho nada mal.

"Me golpearon en las piernas, entré en pánico. Pasé miedo por mi vida. Sé lo que pasó aquella noche, sé la verdad".

Según la versión que dio en su momento, él se encontraba de vacaciones junto a su prometida, la hermana de esta y algunos amigos más cuando, al tratar de volver a casa después de estar en un bar, varios hombres empezaron a molestarles, los que les motivó a marcharse de ahí en un minibus que habían alquilado y que conducía un chofer.

Tras conducir unos pocos minutos, unos hombres les rodearon y les obligaron a salir del coche, lo que hizo pensar al futbolista que les estaban secuestrando y a resistirse a ello.

