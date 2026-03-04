Harry Maguire fue condenado a 15 meses de prisión suspendida por incidentes en Grecia

Confirmado. El inglés Harry Maguire, defensa del Manchester United y de la Selección de Inglaterra, ha sido condenado a 15 meses de prisión suspendida en Grecia por los altercados que protagonizó en 2020.
Los hechos por los que se ha juzgado a Harry Maguire ocurrieron en agosto de 2020, cuando Maguire se vio involucrado en una pelea a las afueras de un bar y fue acusado de agredir, intentar sobornar y resistirse a ser detenido por la policía. En principio fue condenado ese mismo año a 21 meses y diez días de prisión suspendida, pero la apelación le permitió que se repitiera el juicio, quedando la primera condena "anulada".
El segundo juicio fue pospuesto en cuatro ocasiones, hasta que este miércoles un tribunal griego de la isla de Syros le ha declarado culpable de los tres cargos y Maguire ha sido condenado a 15 meses de prisión suspendida que no tendrá que cumplir si no reincide en el futuro.