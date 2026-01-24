Partidos de hoy, domingo 25 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Premier League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Sporting Cristal vs Universidad Católica por la Tarde Celeste. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Partidos de hoy, Amistosos - Perú
12:00 p.m. | Cristal vs U. Católica - L1 Max, L1 Play
3:00 p.m. | Cienciano vs Bolívar - L1 Max, L1 Play
5:30 p.m. | Sport Boys vs Everton - L1 Max, L1 Play
Partidos de hoy, LaLiga - España
8:00 a.m. | Atlético de Madrid vs Mallorca - ESPN, Disney+
10:15 a.m. | FC Barcelona vs Real Oviedo - DSports, DGO
12:30 p.m. | Real Sociedad vs Celta - DSports, DGO
3:00 p.m. | Alavés vs Real Betis - DSports, DGO
Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra
9:00 a.m. | Newcastle vs Aston Villa - Disney+
9:00 a.m. | Brentford vs Nottingham Forest - Disney+
9:00 a.m. | Crystal Palaces vs Chelsea - Disney+
11:30 a.m. | Arsenal vs Manchester United - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Serie A - Italia
6:30 a.m. | Sassuolo vs Cremonese - ESPN 4, Disney+
9:00 a.m. | Genoa vs Bologna - Disney+
9:00 a.m. | Atalanta vs Parma - Disney+
12:00 p.m. | Juventus vs Napoli - ESPN 2, Disney+
2:45 p.m. | Roma vs Milan - ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania
9:30 a.m. | Borussia Monchedgladbach vs Stuttgart - ESPN 2, Disney+
11:30 a.m. | Friburgo vs Colonia - Disney+
Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia
9:00 a.m. | Nantes vs Nice - Disney+
11:15 a.m. | Stade Brestois vs Toulouse - Disney+
11:15 a.m. | Metz vs Lyon - ESPN 3, Disney+
11:15 a.m. | Paris FC vs Angers - Disney+
2:45 p.m. | Lille vs Strasburgo - Disney+
Partidos de hoy, Torneo Carioca - Brasil
4:00 p.m. | Fluminense vs Flamengo - YouTube
Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos
6:15 a.m. | Telstar vs AZ Alkmaar - Disney+
10:45 a.m. | Feyennord vs Heracles - ESPN 4, Disney+
Partidos de hoy, Segunda División - España
8:00 a.m. | Andorra vs Huesca - DSports, DGO
10:15 a.m. | Eibar vs Almería - DSports, DGO
12:30 p.m. | Zaragoza vs Castellón - Disney+
3:00 p.m. | Deportivo La Coruña vs Racing de Santander - Disney+
Partidos de hoy, Primera División - Argentina
4:30 p.m. | Boca vs Deportivo Riestra - ESPN, Disney+
7:00 p.m. | Argentinos Juniors vs Sarmiento - Disney+
7:00 p.m. | Tigre vs Estuiantes RC - TyC Sports
Partidos de hoy, Superliga - Turquía
12:00 p.m. | Fenerbahce vs Goztepe - ESPN 5, Disney+