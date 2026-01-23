Universitario vs. U de Chile EN VIVO: chocan en el Estadio Monumental por la Noche Crema 2026

Universitario vs. U de Chile se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana en un partido correspondiente a la Noche Crema 2026; cotejo amistoso internacional.
En Universitario de Deportes tienen casi todo listo para lo que será el encuentro ante la Universidad de Chile. Y es que en los últimos días llegó el delantero senegalés Sekou Gassama, quien se sumó a la pretemporada del equipo que dirige el director técnico español Javier Rabanal.
La contienda para Universitario será a modo de preparación hacia el inicio de la Liga1. Se espera que tengan minutos, por primera vez frente a los hinchas del club merengue, refuerzos como Lisandro Alzugaray y Caín Fara. Héctor Fértoli está lesionado y no formará parte del partido.
¿Cómo llegan Universitario y la U. de Chile a la Noche Crema 2026?
La 'U' llega de derrotar 3-2 a Melgar en Campo Mar U, en tanto que el popular 'Romántico viajero' viene de ganarle 3-1 a Santiago Wanderers.
¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs U. de Chile en vivo por la Noche Crema?
El partido está programado para el sábado 24 de enero en el Estadio Monumental U Marathon (Lima). El recinto tiene una capacidad para 80,093 espectadores.
¿A qué hora juegan Universitario vs U de Chile en vivo por la Noche Crema 2026?
- En Perú, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 8:45 p.m.
- En Chile, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 10:45 p.m.
- En Colombia, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 8:45 p.m.
- En Ecuador, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 8:45 p.m.
- En Bolivia, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 9:45 p.m.
- En Venezuela, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 9:45 p.m.
- En Argentina, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 10:45 p.m.
- En Brasil, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 10:45 p.m.
- En Uruguay, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 10:45 p.m.
- En Paraguay, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 10:45 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 8:45 p.m.
¿Qué canal TV transmitirá la Noche Crema 2026 en vivo?
El partido de Universitario contra la U. de Chile será transmitido por TV Perú, canales 7 y 707 HD de la parrilla de Movistar. RPP lo tendrá en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que la web RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.
Universitario vs U. de Chile: alineaciones posibles
Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Hugo Ancajima, Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.
Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Lucas Romero, Charles Aránguiz; Eduardo Vargas; Javier Altamirano y Lucas Assadi y Octavio Rivero.
Universitario vs U. de Chile: precios de entradas
- Tribuna Norte: S/50 (AGOTADO)
- Tribuna Sur: S/50 (AGOTADO)
- Tribuna Oriente: S/150
- Tribuna Occidente Lateral: S/180
- Tribuna Occidente Central: S/250
- Palco Monumental: S/150 (AGOTADO)
- Experiencia Crema: S/2000