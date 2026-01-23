Universitario vs. U de Chile EN VIVO: chocan en el Estadio Monumental por la Noche Crema 2026

Universitario vs. U de Chile se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana en un partido correspondiente a la Noche Crema 2026; cotejo amistoso internacional.

En Universitario de Deportes tienen casi todo listo para lo que será el encuentro ante la Universidad de Chile. Y es que en los últimos días llegó el delantero senegalés Sekou Gassama, quien se sumó a la pretemporada del equipo que dirige el director técnico español Javier Rabanal.

La contienda para Universitario será a modo de preparación hacia el inicio de la Liga1. Se espera que tengan minutos, por primera vez frente a los hinchas del club merengue, refuerzos como Lisandro Alzugaray y Caín Fara. Héctor Fértoli está lesionado y no formará parte del partido.

¿Cómo llegan Universitario y la U. de Chile a la Noche Crema 2026?

La 'U' llega de derrotar 3-2 a Melgar en Campo Mar U, en tanto que el popular 'Romántico viajero' viene de ganarle 3-1 a Santiago Wanderers.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs U. de Chile en vivo por la Noche Crema?

El partido está programado para el sábado 24 de enero en el Estadio Monumental U Marathon (Lima). El recinto tiene una capacidad para 80,093 espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario vs U de Chile en vivo por la Noche Crema 2026?

En Perú , el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 8:45 p.m.

, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 8:45 p.m. En Chile , el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 10:45 p.m.



, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 10:45 p.m. En Colombia, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 8:45 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 8:45 p.m.



En Bolivia, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 9:45 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 9:45 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 10:45 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 10:45 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 10:45 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 10:45 p.m.



En Estados Unidos (Miami), el partido Universitario vs. U. de Chile comienza a las 8:45 p.m.



¿Qué canal TV transmitirá la Noche Crema 2026 en vivo?

El partido de Universitario contra la U. de Chile será transmitido por TV Perú, canales 7 y 707 HD de la parrilla de Movistar. RPP lo tendrá en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que la web RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Universitario vs U. de Chile: alineaciones posibles

Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Hugo Ancajima, Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Lucas Romero, Charles Aránguiz; Eduardo Vargas; Javier Altamirano y Lucas Assadi y Octavio Rivero.

Universitario vs U. de Chile: precios de entradas